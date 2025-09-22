EVA Air amplia le sue rotte verso la Corea del Sud

EVA Air informa: “Il 21 ottobre 2025 EVA Air inaugurerà la rotta giornaliera Taipei Taoyuan-Busan, già disponibile per la prenotazione, ampliando così la rete di destinazioni dell’Asia orientale che i passeggeri italiani possono raggiungere partendo da Milano Malpensa, via Taipei.

Il tempo di volo da Taipei a Busan, in Corea del Sud, sarà di sole 2 ore e 25 minuti e la tratta sarà operata da aeromobili Airbus A321-200, dotati di 184 posti in totale, 8 in Business Class e 176 in Economy Class“.

“Dal 22 ottobre 2025, i passeggeri italiani in partenza da Milano potranno raggiungere Busan, via Taipei, 4 volte a settimana, mentre dal 16 gennaio 2026, grazie all’aumento delle frequenze da Milano, potranno volare verso la Corea del Sud ogni giorno”, prosegue EVA Air.

“EVA Air è lieta di soddisfare la domanda crescente dei turisti italiani verso le due più grandi città della Corea del Sud, che stanno guadagnando popolarità nel mercato italiano: Seoul (già servita da EVA Air) e Busan (che EVA Air servirà a partire da ottobre).

La nuova rotta sudcoreana di EVA Air offrirà un’ottima opportunità ai viaggiatori italiani interessati a scoprire l’affascinante regione meridionale della Corea del Sud. Sarà così più facile pianificare viaggi, vacanze culturali o soggiorni di lunga durata, con la garanzia di qualità e affidabilità che da sempre contraddistinguono EVA Air“, conclude Eva Air.

(Ufficio Stampa EVA Air – Photo Credits: EVA Air)