News Brevi – 22.09.2025

TURKISH AIRLINES LANCIA IN SUD EUROPA LA CAMPAGNA “EASY BIRD” – Turkish Airlines informa: “Turkish Airlines, la compagnia aerea che vola verso più Paesi al mondo di qualsiasi altra, lancia la campagna “Early Bird” per i voli in partenza dall’Europa meridionale verso la Turchia e altre destinazioni. I passeggeri di Turkish Airlines che desiderano approfittare di questa campagna a posti limitati possono acquistare i biglietti fino al 26 settembre 2025 per viaggi tra il 1° novembre 2025 e il 15 marzo 2026 da Roma, Milano, Torino, Venezia, Napoli, Bologna, Catania, Bari o Palermo a Istanbul a 159 euro; da Atene o Salonicco a Istanbul a 119 euro; da Malta a Istanbul a 159 euro; da Nizza, Tolosa, Bordeaux, Lione o Marsiglia a Istanbul a 179 euro; da Madrid, Barcellona, Malaga, Valencia, Bilbao o Siviglia a Istanbul a 189 euro; da Parigi a Istanbul a 199 euro; da Lisbona o Porto a Istanbul a 209 euro. Oltre ai voli diretti su Istanbul, la compagnia di bandiera turca dà la possibilità ai passeggeri dell’Europa del Sud di scoprire altre meraviglie del mondo con le seguenti offerte. Voli in partenza dall’Italia e in arrivo a Hong Kong (HKG) a partire da 599 euro. Voli in partenza dalla Francia e in arrivo a Mauritius (MRU) a partire da 649 euro. Voli in partenza dalla Spagna e in arrivo a Nairobi (NBO) a partire da 449 euro. Voli in partenza dai Balcani e in arrivo a New York (JFK) a partire da 449 euro. I prezzi validi per la campagna sono indicati sul sito web ufficiale di Turkish Airlines ma possono variare presso le biglietterie e le agenzie di viaggio. Informazioni sui periodi di viaggio non coperti dalla campagna e altri dettagli sono disponibili all’indirizzo www.turkishairlines.com o presso gli uffici vendite”.

SAS: NUOVA ROTTA DA VISBY A COPENHAGEN – SAS informa: “Dal 22 giugno, SAS lancerà una nuova rotta diretta tra Visby e Copenhagen con tre partenze a settimana nel periodo dal 22 giugno al 7 agosto. La nuova rotta offre un percorso più agevole per Copehnagen e oltre 125 destinazioni in Europa, Nord America e Asia, aumentando al contempo l’accessibilità a Gotland. Copenhagen è il principale hub e snodo di SAS per i viaggi di proseguimento verso destinazioni come Tokyo, Boston, Londra e Parigi. Con Seoul come nuova destinazione, SAS offre ora un totale di 14 rotte intercontinentali dirette da Copenhaghen. Nell’estate del 2026, SAS si espanderà con nove nuove rotte, sei nuove destinazioni e una rete ampliata in Europa, Nord America e Asia. Inoltre, SAS sta aumentando il numero di partenze su oltre 30 rotte esistenti”. “Nell’ultimo anno, SAS ha aumentato significativamente il traffico tra Visby e Arlanda, migliorando così l’accessibilità per gli abitanti di Gotland. Con la nuova rotta per Copenhagen, l’hub globale della Scandinavia, sarà ancora più facile viaggiare per il mondo attraverso la nostra rete internazionale”, afferma Alexandra Lindgren Kaoukji, Responsabile della Comunicazione di SAS.

EMIRATES FLIGHT CATERING LANCIA IL PRIMO CULINARY ARTS APPRENTICESHIP PROGRAMME – Emirates informa: “Emirates Flight Catering (EKFC) ha lanciato il suo primo Culinary Arts Apprenticeship Programme, in collaborazione con il Dubai College of Tourism (DCT), parte del Dubai Department of Economy and Tourism (DET). Progettato per fornire competenze culinarie di base attraverso la formazione pratica e l’esperienza nel settore, il programma ha accolto il suo primo gruppo di 15 apprendisti in rappresentanza di sei nazionalità: Filippine, Uganda, India, Nepal, Ghana e Sri Lanka. La nuova offerta, iniziata il 1° settembre, combina lezioni teoriche in aula e formazione presso il DCT con esperienza pratica nelle cucine di EKFC. Al termine del corso, i partecipanti conseguono un Certificate III in Culinary Arts, riconosciuto a livello mondiale e approvato dall UAE Ministry of Education. L’investimento in programmi di istruzione e formazione come il Culinary Arts Apprenticeship Programme rientra nell’impegno dell’EKFC nello sviluppo di un bacino di talenti qualificati per supportare la propria crescita prevista nei prossimi anni, in linea con i piani per il Dubai World Central – Al Maktoum International Airport (DWC) e l’espansione della capacità di Dubai International (DXB) per soddisfare la crescente domanda di viaggi aerei. Supporta inoltre la straordinaria crescita del settore gastronomico di Dubai, accelerando la progressione di carriera nelle arti culinarie e nell’ospitalità e colmando il divario di competenze del settore attraverso la formazione di professionisti qualificati”. Shahreyar Nawabi, Chief Executive Officer of Emirates Flight Catering, ha dichiarato: “Gli apprendistati culinari rappresentano un percorso consolidato per accedere alla professione, immergendo i tirocinanti nelle rigorose esigenze e nei ritmi di un ambiente professionale, beneficiando al contempo della conoscenza e dell’esperienza di chef esperti. Il lancio e lo sviluppo del Culinary Arts Apprenticeship Programme presso EKFC rientra nel nostro impegno a elevare gli standard all’interno di un settore culinario in continua evoluzione, coltivando talenti locali e potenziando i nostri team. Ne trarranno beneficio la nostra attività e il settore in generale, e rappresenterà il nostro contributo alla crescente scena culinaria e al fiorente panorama turistico di Dubai. Questo è solo l’inizio e ci impegniamo ad ampliare la portata e l’ampiezza di questo programma negli anni a venire”. Essa Bin Hadher, General Manager of DCT and CEO of the Economic Strategy Sector at the Dubai Department of Economy and Tourism (DET), ha dichiarato: “Il Dubai College of Tourism si impegna a coltivare la prossima generazione di talenti nei settori culinario e turistico e questa partnership ci consentirà di supportare Emirates Flight Catering nel mantenere la reputazione globale di Dubai in termini di ospitalità e nel soddisfare la crescente domanda dei suoi servizi. Questo programma esemplifica la nostra cultura di collaborazione, in cui le partnership con gli stakeholder ci consentono di curare e promuovere la diversificata offerta di Dubai, oltre a offrire un servizio eccezionale agli ospiti in tutti i punti di contatto, favorendo una crescita sostenibile del settore. Ci impegniamo a proseguire questo percorso di innovazione ed eccellenza, rafforzando ulteriormente la posizione di Dubai come destinazione imperdibile”.

SRILANKAN AIRLINES PREMIATA COME “LEADING INTERNATIONAL AIRLINE IN SOUTH ASIA” AI SATA 2025 – SriLankan Airlines informa: “SriLankan Airlines ha ricevuto il titolo di “Leading International Airline in South Asia” ai South Asian Travel Awards (SATA) 2025, tenutisi il 20 settembre presso il Cinnamon Grand, Colombo. Questo riconoscimento conferma il forte impegno della compagnia nel fornire un servizio di eccellenza internazionale, nell’innovazione operativa e nell’esperienza di volo, in una delle regioni più dinamiche del mondo. I SATA sono tra i premi più importanti per il settore del turismo e dei trasporti in Sud Asia e coinvolgono votazioni da parte di professionisti del settore e passeggeri, rendendo il premio non solo una testimonianza di leadership ma anche di fiducia da parte degli utenti”. Claudio Novembrini, Sales Manager di Distal GSA Italia, General Sales Agent di SriLankan Airlines in Italia, ha commentato: “Siamo lieti che SriLankan Airlines abbia ottenuto questo prestigioso riconoscimento. Per noi di Distal, che rappresentiamo la compagnia sul mercato italiano, è un motivo di orgoglio poter proporre ai nostri partner e passeggeri un vettore che continua a distinguersi per qualità, affidabilità e competitività”.

AIR CANADA AGGIUNGE NUOVI TRANSBORDER FLIGHT – Air Canada ha annunciato oggi l’aggiunta di nuovi transborder flights e l’aumento della capacità in mercati transfrontalieri selezionati per l’estate 2026. I voli sono ora disponibili per l’acquisto su aircanada.com, tramite i Contact Centre di Air Canada e le agenzie di viaggio. “Air Canada sta lanciando servizi per San Antonio e collegando Columbus e Cleveland a Montréal per supportare i viaggi tra queste destinazioni e punti della nostra rete globale. Stiamo anche aumentando la capacità su altri mercati per offrire ulteriori opzioni di viaggio ai clienti su entrambe le sponde dell’Atlantico”, ha dichiarato Mark Galardo, Executive Vice President & Chief Commercial Officer, and President, Air Canada Cargo.

JOHANNES VOGEL ENTRA IN LUFTHANSA GROUP E DIVENTA IL NUOVO HEAD OF HUMAN RESOURCES DI EUROWINGS – Eurowings informa: “Johannes Vogel (43) entra a far parte di Lufthansa Group e assumerà la carica di Head of Human Resources and Legal Affairs at Eurowings a Colonia il 1° dicembre 2025. Vogel succede ad Anja Ratsch, che si trasferisce a Francoforte per assumere una posizione dirigenziale nello Human Resources department della casa madre Lufthansa Group, che conta oltre 100.000 dipendenti”. “Siamo lieti di aver acquisito Johannes Vogel, un illustre decision maker, per Eurowings”, afferma Kai Duve, Managing Director of Human Resources, Finance, and IT at Eurowings. “Un team giovane e ambizioso come Eurowings ha bisogno di una gestione delle risorse umane moderna e lungimirante, che sia convincente sia internamente che esternamente sul mercato del lavoro. Sono fiducioso che Johannes affronterà questa sfida con una prospettiva nuova e un elevato livello di competenza”. “Eurowings è leader di mercato negli aeroporti tedeschi di Düsseldorf, Amburgo, Colonia e Stoccarda, con circa 5.500 dipendenti. La compagnia si concentra sul traffico europeo al di fuori dei principali hub Lufthansa. Attualmente opera oltre 100 aeromobili e 13 sedi in tutta Europa e negli ultimi anni si è affermata con successo in Lufthansa Group. La compagnia aerea con sede a Colonia prevede di registrare utili per il terzo anno consecutivo nell’esercizio 2025”.

JETBLUE OSPITA L’EVENTO “FLY LIKE A GIRL” A ORLANDO – JetBlue informa: “Sabato 20 settembre, JetBlue è atterrata a Orlando per il suo 11° evento annuale “Fly Like a Girl”, una giornata stimolante per incoraggiare la prossima generazione di aviatori in una delle sue città più vivaci. Ospitato presso l’hangar di JetBlue a Orlando International Airport (MCO), l’evento ha accolto oltre 150 giovani locali di età compresa tra 8 e 14 anni per esplorare le carriere nell’aviazione attraverso attività pratiche e il tutoraggio delle donne che aiutano JetBlue a decollare”. “Orlando è il cuore della formazione e dell’innovazione di JetBlue e siamo orgogliosi di considerarla la sede della JetBlue University, dove ogni membro dell’equipaggio, dai piloti ai team in prima linea, riceve la formazione che plasma il nostro servizio pluripremiato”, ha affermato Ursula Hurley, president of the JetBlue Foundation and JetBlue’s chief financial officer. “Portare Fly Like a Girl a Orlando riflette il nostro profondo impegno nei confronti di questa comunità e nell’ispirare la prossima generazione di professionisti dell’aviazione proprio qui nella Florida centrale. Da oltre un decennio, la JetBlue Foundation è orgogliosa di sostenere iniziative che promuovono le materie STEM e costruiscono percorsi di carriera significativi nel settore dell’aviazione”.

LOCKHEED MARTIN PRESENTA VECTIS™ – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin Skunk Works® presenta Vectis, un Group 5 collaborative combat aircraft (CCA). Questo sistema incarna l’esperienza dell’azienda in fighter aircraft, autonomous systems and open mission architectures”. “Vectis rappresenta il culmine della nostra competenza nell’integrazione di sistemi complessi, nello sviluppo di fighter avanzati e nell’autonomia”, ha affermato OJ Sanchez, vice president and general manager, Lockheed Martin Skunk Works. “Non stiamo semplicemente costruendo una nuova piattaforma, stiamo creando un nuovo paradigma per l’air power basato su un drone framework agile, altamente performante, personalizzabile e conveniente”. “Vectris si integra perfettamente con velivoli di quinta e prossima generazione per promuovere una Family of Systems vision. Le comprovate Lockheed Martin performance su common control systems come MDCX™ garantiscono la compatibilità in tutto il command and control spectrum. Lo sviluppo di Vectis è in corso”, conclude Lockheed Martin.

PRATT & WHITNEY SVILUPPA UNA NUOVA FAMIGLIA DI MOTORI PER COLLABORATIVE COMBAT AIRCRAFT – Pratt & Whithney informa: “Pratt & Whitney, un’azienda RTX, sta sviluppando una nuova famiglia di motori, scalabili da 500 a 1.800 libbre (circa 227 kg) di spinta, in grado di alimentare munitions and Collaborative Combat Aircraft”. “Questa nuova famiglia di motori è in fase di sviluppo da parte del nostro team GATORWORKS, che ha dato priorità alla velocità di sviluppo e all’accessibilità economica”, ha affermato Jill Albertelli, president of Pratt & Whitney’s Military Engines business. “La scalabilità dell’architettura, la commonality tra i modelli e l’uso dell’additive manufacturing ci consentiranno di ridurre significativamente i tempi di sviluppo e produzione, mentre analizziamo applicazioni esistenti e future con i clienti”.

RAYTHEON PROSEGUE LO SVILUPPO DELL’ADVEW PROTOTYPE PER GLI F/A-18E/F SUPER HORNET – Raytheon informa: “Raytheon, una società RTX, ha completato con successo un’importante revisione del suo nuovo Advanced Electronic Warfare (ADVEW) prototype per l’U.S. Navy’s F/A-18E/F Super Hornet. Questo nuovo sistema è destinato a sostituire gli attuali electronic warfare systems del velivolo, migliorandone le capacità difensive. Si è trattato di un punto di controllo fondamentale per convalidare i progressi nello sviluppo software del prototipo, inclusa la sua integrazione con l’hardware e l’allineamento con l’architettura di riferimento governativa”. “Il nostro prototipo ADVEW continua a mostrare progressi significativi sia nell’hardware che nel software, che miglioreranno la capacità del velivolo di rilevare e contrastare le minacce elettroniche”, ha dichiarato Daniel Theisen, president of Advanced Products & Solutions at Raytheon.

BOMBARDIER DEFENSE CONSEGNA IL NONO VELIVOLO GLOBAL PER IL BACN PROGRAM – Bombardier Defense annuncia la consegna del nono velivolo Bombardier Global alla United States Air Force. La consegna, celebrata presso la base aerea di Hanscom all’inizio di questo mese, è l’ultima di una partnership di lunga data e di grande successo tra l’USAF e Bombardier Defense. La flotta di velivoli BACN, noti come E-11A e spesso definiti “Wi-Fi in cielo”, è una piattaforma di comunicazione specializzata che consente una maggiore consapevolezza situazionale e interoperabilità, fungendo da gateway di comunicazione ad alta quota. La flotta Bombardier Global al servizio dell’USAF svolge missioni di comunicazione critiche in tutto il mondo da quasi due decenni, contribuendo a collegare voce e dati tra le forze aeree e terrestri, superando ostacoli come montagne, terreni accidentati o distanze. “In Bombardier Defense, siamo onorati di vedere i nostri affidabili e performanti velivoli Global al servizio dell’ United States Air Force in missioni critiche in tutto il mondo attraverso il programma BACN”, ha dichiarato Jean-Christophe Gallagher, Executive Vice President, Aircraft Sales and Bombardier Defense. “Siamo grati per la fiducia che l’U.S. Air Force ci ha accordato da tempo e non vediamo l’ora di continuare a supportare le esigenze operative degli Stati Uniti”.

GE AEROSPACE COMPLETA CON SUCCESSO I SUPERSONIC FLIGHT TESTS DI UN SOLID FUEL RAMJET – GE Aerospace informa: “GE Aerospace ha annunciato oggi il successo dei supersonic captive carry flight tests del suo Atmospheric Test of Launched Airbreathing System (ATLAS), segnando una tappa fondamentale nel progresso della solid fuel ramjet (SFRJ) propulsion technology. “Questo segna un momento cruciale per GE Aerospace, poiché presentiamo per la prima volta in volo la nostra solid fuel ramjet technology”, ha dichiarato Mark Rettig, vice president & general manager of Edison Works Business & Technology Development at GE Aerospace. “I Captive carry testing del reusable flight test hardware consentono di effettuare test più frequenti in condizioni atmosferiche realistiche per comprendere meglio il comportamento del sistema”. “Nell’ambito del programma ATLAS, il sistema è stato trasportato in volo su un aereo Starfighter F-104. La campagna di test ha incluso tre voli di successo, con il sistema che ha raggiunto velocità supersoniche. Questa fase di ATLAS è progettata per dimostrare e convalidare le principali capacità prestazionali dei solid fuel ramjets durante il volo, offrendo spunti essenziali per i sistemi futuri che richiedono maggiore velocità, autonomia e reattività. Questi test rappresentano solo uno dei pilastri dei più ampi investimenti di GE Aerospace in advanced high speed and hypersonic propulsion technologies. L’azienda ha acquisito Innoveering nel 2022 per accelerare il suo hypersonics portfolio e ha annunciato significativi aggiornamenti dell’infrastruttura di test all’inizio di quest’anno presso i suoi stabilimenti”, conclude GE Aerospace.

AIRBUS RIPORTA SHARE BUYBACK TRANSACTIONS PER IL PERIODO 15-19 SETTEMBRE 2025 – Airbus informa: “Airbus SE comunica le share buyback transactions per il periodo 15-19 settembre 2025 ai sensi del Regulation (EU) No 596/2014 dell’European Parliament e del Council del 16 April 2014 (“EU Market Abuse Regulation”). Le operazioni fanno parte di uno share buyback programme proprie annunciato l’8 settembre 2025, allo scopo di supportare le future employee share ownership plan activities e gli equity-based compensation plans. Il programma è intrapreso in conformità con l’autorizzazione conferita all’Airbus SE Board of Directors dagli azionisti in occasione dell’Airbus Annual General Meeting tenutosi il 15 aprile 2025, per riacquistare fino a un massimo del 10% del capitale azionario emesso”.

GE AEROSPACE DIMOSTRA NUOVI HYPERSONIC RAMJETS CON ROTATING DETONATION COMBUSTION – GE Aerospace informa: “GE Aerospace ha annunciato il successo della dimostrazione di due distinti detonation combustion (RDC) engines presso il suo Aerospace Research Center in Niskayuna, New York: un missile-scale ramjet e un dual-mode ramjet for high-speed aircraft. Questo risultato, che potrebbe consentire high-speed flight and extended range su numerose piattaforme multi-missione, rappresenta l’ultimo traguardo nel variegato portfolio di hypersonic propulsion programs di GE Aerospace. La campagna di test ha superato le aspettative, dimostrando un funzionamento robusto e un aumento di tre volte (3X) dell’engine airflow rispetto agli hypersonic technology demonstrators (legacy) precedentemente testati in volo”. “Abbiamo dimostrato che i GE Aerospace rotating detonation combustion designs sono scalabili”, ha affermato Mark Rettig, vice president & general manager of Edison Works Business & Technology Development at GE Aerospace. “In soli 10 mesi, il nostro team è passato dal suo legacy ramjet a un 3X scale demonstrator con RDC. Questo rapido progresso sottolinea la maturità della nostra tecnologia e la solidità della nostra roadmap verso integrated high-speed propulsion solutions”. “RDC consente una spinta maggiore e una migliore efficienza con dimensioni e peso del motore ridotti, bruciando carburante e aria attraverso detonation waves invece della tradizionale deflagration combustion utilizzata oggi nei ramjet engine. Il successo dello sviluppo e dei test è stato reso possibile dalla collaborazione tra gli ingegneri di GE Aerospace, GE Aerospace-Innoveering – un’azienda acquisita da GE Aerospace nel 2022 specializzata nella propulsione ipersonica – e il GE Aerospace Research Center. Questi recenti test seguono anche i test del 2024 di un hypersonic dual-mode ramjet, passato dal concept al test in meno di 11 mesi”, conclude GE Aerospace.