LATAM Group annuncia il piano per potenziare la connettività in Sud America con l’Embraer E195-E2

LATAM Airlines Group S.A. e le sue affiliate hanno annunciato un accordo con Embraer e prevedono di espandere la connettività in Sud America, grazie all’acquisizione di un massimo di 74 Embraer E195-E2 small narrowbody aircraft. L’ordine prevede 24 firm deliveries e 50 purchase options. Le consegne dei firm aircraft inizieranno nella seconda metà del 2026, inizialmente per LATAM Airlines Brazil e potenzialmente in seguito per altre affiliate di LATAM Group.

“Questa iniziativa sottolinea il continuo investimento di LATAM Group nel rafforzamento delle sue operazioni domestiche e regionali, basandosi sulla crescita costante e redditizia raggiunta negli ultimi quattro anni. La nuova flotta aumenterà la flessibilità negli hub di LATAM Group, consentendo al gruppo di servire ulteriori destinazioni e ampliare le opzioni di viaggio per i clienti. L’ordine fermo per 24 aeromobili ha un valore di circa 2,1 miliardi di dollari a prezzi di listino.

Come dichiarato in occasione della pubblicazione dei risultati finanziari del FY2024 di LATAM Group, la compagnia ha una politica finanziaria con parametri che includono leva finanziaria e liquidità. Questo nuovo investimento nella flotta rientra nell’attuale Financial Policy e non sono previste modifiche alla stessa”, afferma Embraer.

“Negli ultimi quattro anni LATAM Group si è concentrato sull’espansione della propria rete domestica e regionale, creando il modo più completo e fluido di viaggiare in Sud America. La decisione di LATAM Group si basa sull’eccellente economicità e versatilità dell’Embraer E195-E2, che ci consentirà di proseguire il nostro percorso di crescita redditizia, migliorando la connettività attraverso l’apertura di nuove destinazioni, offrendo ai nostri passeggeri ancora più opzioni e avvicinando le comunità, promuovendo anche lo sviluppo economico e sociale”, ha dichiarato Roberto Alvo, CEO di LATAM Airlines Group.

“Questa partnership strategica con LATAM Group riflette la necessità della compagnia aerea di disporre degli aeromobili più efficienti e adatti a completare la propria flotta e a supportare il prossimo capitolo della sua crescita in Sud America. L’E195-E2 consentirà alle compagnie aeree affiliate a LATAM di collegare più destinazioni con la giusta capacità, offrendo al contempo ai passeggeri un comfort superiore. Siamo estremamente orgogliosi che LATAM Group abbia fatto la scelta migliore per migliorare la connettività della regione e costruiremo il futuro insieme”, ha dichiarato Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer.

“Dotato di tecnologia all’avanguardia, l’Embraer E195-E2 combina seat costs competitivi, un’efficienza nei consumi superiore e un comfort migliorato per i passeggeri grazie alla configurazione della cabina 2-2. Dotato di motori Pratt & Whitney GTF e dotato di un’aerodinamica avanzata con la più recente tecnologia fly-by-wire, l’aereo offre un consumo di carburante per posto fino al 30% inferiore rispetto ai modelli della generazione precedente.

Gli E195-E2 entreranno a far parte della flotta di 362 aeromobili di LATAM Group, che attualmente comprende 283 Airbus narrow-bodies, 3 Airbus wide-bodies sotto short-term lease, 56 Boeing wide-bodies e 20 Boeing freighters. Dal 2021, LATAM Group ha ampliato la sua rete da 129 a 160 destinazioni passeggeri, con un aumento del 24%, a dimostrazione del suo continuo investimento nel rafforzamento delle operazioni in tutta la regione”, conclude Embraer.

