SAS lancia il summer program più ampio di sempre

SAS informa: “SAS presenta un’audace espansione per l’estate 2026 con nove nuove rotte, sei nuove destinazioni e un significativo incremento della connettività tra Europa, Nord America e Asia. L’espansione rafforza il ruolo di Copenhagen come hub globale della Scandinavia e riflette l’impegno a lungo termine di SAS nel collegare la Scandinavia e il mondo”.

“L’estate 2026 segna un salto strategico per SAS, con un aumento del 20% della capacità di posti da Copenhagen, che porterà al 50% di opportunità di collegamento in più. Con un numero di destinazioni superiore a qualsiasi programma estivo precedente, il programma combina rotte business ad alta frequenza con opzioni di viaggio leisure, offrendo ai viaggiatori maggiore flessibilità, un accesso migliorato e collegamenti più fluidi che mai.

Questa espansione si basa sull’eccellenza operativa di SAS. Nell’ultimo anno, SAS si è classificata come la compagnia aerea più puntuale sia in Europa che al mondo per diversi mesi, un risultato che sottolinea l’affidabilità e la precisione che i viaggiatori possono aspettarsi volando con SAS“, prosegue SAS.

“Siamo entusiasti di presentare il nostro più ampio programma estivo nella storia di SAS, che riflette il forte slancio che stiamo vivendo come compagnia”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS. “Con altri due Airbus A350, più destinazioni e una connettività migliore che mai, offriamo ai nostri clienti un livello di scelta e flessibilità senza pari. Questa espansione sottolinea la nostra ambizione di crescere, di rafforzare ulteriormente Copenhagen come hub globale della Scandinavia e di offrire ai nostri clienti viaggi affidabili, puntuali e di livello mondiale su una scala più ampia”.

“Inoltre, diverse rotte che in precedenza operavano solo nei mesi di punta saranno ora operative per l’intera stagione, tra cui Copenhagen-Alesund, Copenhagen-Edimburgo e Copenhagen-Salonicco.

SAS sta inoltre aumentando la frequenza su oltre 30 rotte esistenti. Solo Copenhagen vedrà più partenze su oltre 25 rotte, tra cui Berlino, Bruxelles, Budapest, Cracovia, Praga, Seul, Tallinn e Tokyo. Stoccolma otterrà servizi potenziati per Bruxelles, Dublino, Parigi e Vaasa, mentre Oslo beneficerà di voli aggiuntivi per Bruxelles, Dublino e Reykjavik.

Il programma estivo 2026 sarà disponibile per le prenotazioni a partire dal 22 settembre 2025″, conclude SAS.

9 nuove rotte, incluse 6 nuove destinazioni

Copenhagen – Mumbai, dal 2 giugno 2026, 5 volte a settimana

Copenhagen – Istanbul, dal 26 marzo 2026, giornaliero

Copenhagen – Riga, dall’8 marzo 2026, 3 volte al giorno

Copenhagen – Lussemburgo, dal 9 marzo 2026, 2 volte al giorno

Copenhagen – Bordeaux, dal 15 maggio 2026, 2 volte a settimana

Copenhagen – Marsiglia, dal 22 giugno 2026, 2 volte a settimana (solo in alta stagione)

Copenhaghn – Visby, dal 22 giugno 2026, 3 volte a settimana (solo in alta stagione)

Stoccolma – Madrid, dal 29 marzo 2026, 2 volte a settimana

Oslo – Amburgo, dal 30 marzo 2026, 2 volte a settimana

(Ufficio Stampa SAS)