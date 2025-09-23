Embraer e SNC siglano un A-29 Super Tucano purchase agreement

Embraer informa: “Embraer e SNC hanno annunciato, in occasione della Air & Space Forces Association (AFA) Air, Space & Cyber Conference, di aver stipulato un accordo per la vendita di un velivolo A-29 Super Tucano a SNC. La vendita è stata effettuata in anticipo rispetto a un pending Foreign Military Sales (FMS) case”.

“L’investimento anticipato di SNC in questo velivolo consente al partner estero delle due aziende di iniziare immediatamente l’addestramento dei piloti non appena verrà assegnato il contratto. Inoltre, riduce i tempi per raggiungere la Initial Operational Capability (IOC) fino a un anno. Il velivolo sarà prodotto presso la Embraer defense production line situata a Jacksonville, Florida. Nel corso di un decennio, SNC ed Embraer hanno collaborato per consegnare quasi 50 di questi velivoli alle forze aeree di tutto il mondo”, prosegue Embraer.

“È con grande soddisfazione che vediamo l’A-29 prodotto negli Stati Uniti proseguire la sua storia di successi. Il Super Tucano offre light attack and multi-mission capabilities senza pari, efficaci e convenienti per soddisfare le esigenze delle Forze Armate statunitensi e alleate. Allo stesso tempo, siamo fiduciosi che il nostro rapporto con SNC, che dura da oltre 10 anni, continuerà a espandersi, dato che un numero crescente di FMS customers sta riscontrando una crescente necessità di questo tipo di capacità”, ha dichiarato Frederico Lemos, Chief Commercial Officer, Embraer Defense & Security.

“SNC è nota per investire tempestivamente e frequentemente in programmi in cui crede per accelerare il progresso e le performance”, ha dichiarato Ray Fitzgerald, Senior Vice President Strategy and Technology, SNC. “Con l’impegno proattivo verso questo velivolo, siamo lieti di offrire IOC più rapidi e training time più lunghi per i piloti che presto voleranno su questo velivolo. Conosciamo da tempo i vantaggi dell’A-29 Super Tucano e, con la crescente FMS demand in tutto il mondo, siamo orgogliosi di continuare a offrire questo straordinario velivolo agli Stati Uniti e ai suoi alleati e non vediamo l’ora di proseguire il nostro rapporto di lunga data con Embraer”.

“L’A-29 Super Tucano è un turboprop aircraft versatile e potente, noto per il suo design robusto e durevole, che gli consente di operare da piste non preparate e presso basi operative avanzate in ambienti difficili e terreni accidentati. È leader mondiale nella sua categoria, con oltre 600.000 ore di volo.

L’A-29 Super Tucano svolge un’ampia gamma di missioni, tra cui pilot training, close air support (CAS), air patrol, air interdiction, JTAC training, armed intelligence Surveillance and reconnaissance (ISR), border surveillance, air escort. Grazie a questa combinazione di capacità e flessibilità operativa, unita al suo ridotto costo del ciclo di vita, il Super Tucano è stato selezionato da 22 forze aeree in tutto il mondo. Più recentemente, le aziende hanno consegnato tre A-29 Super Tucano per la Combat Aviation Advisor (CAA) mission per l’U.S. Air Force Special Operations Command (AFSOC).

L’A-29 Super Tucano è dotato di tecnologie all’avanguardia e una suite di comunicazioni completa. Le sue capacità sono ulteriormente migliorate da advanced human-machine interface (HMI) avionics systems integrati in un robusto airframe. Inoltre, il velivolo ha ridotto i requisiti di manutenzione e offre un elevato livello di affidabilità, disponibilità e integrità strutturale con bassi costi del ciclo di vita”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)