Dassault Aviation inaugura una nuova facility

Dassault Aviation ha inaugurato una nuova facility a Cergy, a nord-ovest di Parigi.

“Alla cerimonia di inaugurazione, presieduta dal Presidente e CEO Éric Trappier, insieme ai dipendenti dello stabilimento, hanno partecipato Philippe Court, Prefect of Val d’Oise, e numerosi funzionari eletti, tra cui Valérie Pécresse, President of Paris Regional Council, Marie-Christine Cavecchi, President of Val d’Oise Departmental Council, Jean-Paul Jardon, Mayor of Cergy and President of the Urban Community. Erano presenti anche autorità militari e rappresentanti dell’ecosistema industriale regionale”, afferma Dassault Aviation.

Éric Trappier ha dichiarato: “Questo è il primo nuovo stabilimento produttivo di Dassault Aviation dagli anni ’70. Invia un segnale positivo al settore aerospaziale e all’industria nel suo complesso. La Francia possiede un know-how unico che dobbiamo preservare e sviluppare all’interno del nostro territorio nazionale. È una questione di sovranità, particolarmente vitale nel contesto attuale. È anche un imperativo economico e sociale, per affrontare la sfida della reindustrializzazione del nostro Paese e della creazione di posti di lavoro”.

“Operativa dall’estate del 2024, la state-of-the-art Cergy facility ha rilevato le attività precedentemente svolte nell’ormai obsoleto impianto di Argenteuil: assembly of Falcon and Rafale skin panels and small parts; forward fuselages assembly; Rafale fuselage outfitting; metal hose production”, prosegue Dassault Aviation.

“Il nuovo stabilimento ospita oltre 600 ingegneri, tecnici, capisquadra e operai specializzati, per lo più trasferiti dal precedente stabilimento di Argenteuil. Ha una superficie totale di 110.760 m2, con uno spazio produttivo di 39.700 m2

Il tetto è completamente attrezzato con pannelli solari ed è presente uno spazio verde integrato nello stabilimento. Ha un sistema di ventilazione innovativo per padiglioni e uffici e illuminazione intelligente.

Le attività principali riguarderanno: assemblaggio di Falcon and Rafale skin panels e small parts; assemblaggio delle Rafale and Falcon forward fuselages; Rafale fuselage outfitting, con l’installazione di circuiti (electric, fuel, hydraulic, air) e di alcuni equipaggiamenti (computers, actuators, landing gear, etc.); produzione di tubi metallici.

Cergy ha rilevato le attività dello stabilimento di Argenteuil (ad eccezione della produzione di small primary parts, trasferita alla Seclin facility)”, conclude Dassault Aviation.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation)