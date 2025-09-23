ITA Airways ed ENAC: effettuato il primo volo dimostrativo con cani di grossa taglia in cabina

ITA Airways ha effettuato oggi il primo volo dimostrativo di linea, da Milano Linate a Roma Fiumicino, trasportando in cabina due cani di grossa taglia senza utilizzo del trasportino, che hanno comodamente viaggiato accanto ai rispettivi proprietari in posti dedicati, uno in prima e uno in ultima fila.

“Questa iniziativa, pionieristica nel settore dell’aviazione commerciale italiana, arriva a seguito delle nuove disposizioni sul trasporto degli animali domestici in cabina adottate da ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, con l’obiettivo di definire standard normativi, operativi e di sicurezza che permettano ai passeggeri di viaggiare insieme ai propri amici a quattro zampe di medie e grandi dimensioni.

Si tratta di un’ulteriore innovazione per ITA Airways, che era stata la prima compagnia aerea ad aver ampliato sin dal 20 giugno 2024 lo spazio a bordo dedicato ai pet su tutti i voli nazionali, incrementando del 25% il peso consentito degli animali (da 8 a 10 kg, cui si aggiungono i 2 kg del trasportino)”, affermano ITA Airways ed Enac.

“A bordo dell’aereo di ITA Airways, per celebrare il volo dimostrativo, erano presenti il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il Presidente di ITA Airways, Sandro Pappalardo e il Presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma, insieme per rendere il volo sempre più inclusivo e attento alle esigenze dei viaggiatori”, prosegue il comunicato.

“Siamo davvero orgogliosi di aver effettuato questo volo dimostrativo che pone la compagnia all’avanguardia tra i vettori europei, frutto della volontà di ITA Airways e delle sue persone, che ringrazio, di essere sempre in prima linea verso l’innovazione del settore aereo”, ha dichiarato Sandro Pappalardo, Presidente ITA Airways. “Questa iniziativa non è solo una nuova opportunità commerciale o un cambiamento operativo, ma una vera rivoluzione culturale che mette al centro il rispetto, la cura e l’inclusività. Continueremo a lavorare per definire le condizioni operative idonee ad introdurre progressivamente la possibilità di acquistare biglietti per gli animali domestici di peso e dimensioni superiori a quelle attualmente definite. Grazie alla collaborazione con le Istituzioni e con Enac possiamo rendere il viaggio un’esperienza migliore per tutti, persone e animali”.

“Oggi abbiamo dimostrato come l’Autorità dell’aviazione civile italiana sia all’avanguardia sia dal punto di vista del trasporto aereo, sia della civiltà”, ha dichiarato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma. “Far volare gli animali domestici accanto ai loro proprietari e non più in stiva, riconoscendoli come veri e propri componenti della famiglia, in linea con la revisione dell’art. 9 della Costituzione italiana, rappresenta un cambiamento culturale, prima ancora che normativo. Questo nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza e del benessere di tutti i passeggeri. Domani, alla 42ª Assemblea Generale dell’ICAO a Montreal, presenterò le Linee Guida Enac insieme al Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, e all’AD di ITA Airways, Joerg Eberhart. Il percorso fatto da Enac diventerà un esempio internazionale per far sì che tutto il mondo del volo sia davvero pet friendly”.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Enac)