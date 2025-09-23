Uzbekistan Airways ordina fino a 22 Boeing 787 Dreamliner

Boeing e Uzbekistan Airways hanno annunciato oggi il più grande ordine singolo nella storia della compagnia aerea, che prevede di acquisire fino a 22 787 Dreamliner.

“L’acquisto da parte di Uzbekistan Airways di 14 787-9, con opzioni per altri otto, modernizzerà la sua Boeing widebody fleet.

Il Republic of Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev, si è unito ai leader di Boeing e Uzbekistan Airways per celebrare questo ordine fermo a margine della United Nations General Assembly. Boeing e l’Uzbekistan Ministry of Transport hanno inoltre firmato un Memorandum di Cooperazione per esplorare le opportunità di ulteriore espansione dell’ecosistema aeronautico del Paese”, afferma Boeing.

“La famiglia Boeing 787 Dreamliner si è dimostrata il pilastro delle nostre operazioni a lungo raggio”, ha dichiarato l’Uzbekistan Airways Chairman, Shukhrat Khudaikulov. “Con questo nuovo contratto, stiamo rafforzando ulteriormente la posizione della nostra compagnia aerea e del nostro Paese come hub aeronautico leader in Asia centrale, offrendo al contempo ai nostri passeggeri una maggiore connettività globale. Questo passo riafferma le nostre ambizioni e il nostro impegno strategico per una crescita sostenibile”.

“Uzbekistan Airways, primo operatore del 787 in Asia centrale, sfrutta la sua flotta di aerei 787-8 per collegare i mercati in Europa, Asia e Stati Uniti, incluso un volo diretto per New York City. Grazie alla maggiore capacità e all’autonomia estesa, il 787-9 consentirà a Uzbekistan Airways di espandere le rotte internazionali verso gli Stati Uniti e altre destinazioni a lungo raggio, in un contesto di continua crescita della domanda di viaggi internazionali”, prosegue Boeing.

“Apprezziamo la nostra partnership quasi trentennale con Uzbekistan Airways e continueremo a supportare la loro strategia di crescita, continuando a collegare ulteriormente la regione e il mondo”, ha dichiarato Brad McMullen, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Grazie alla sua efficienza nei consumi e alla sua flessibilità operativa, il 787 Dreamliner aiuterà Uzbekistan Airways a espandersi in nuovi mercati, avvicinando più viaggiatori alla loro ricca cultura”.

“La famiglia 787 Dreamliner, riconosciuta per la sua efficienza nei consumi, la versatilità e il comfort per i passeggeri, consente a compagnie aeree come Uzbekistan Airways di aprire nuove rotte e servire più destinazioni. L’aerodinamica avanzata, i materiali compositi e i sistemi innovativi del 787 riducono il consumo di carburante del 25% rispetto agli aerei che sostituisce”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)