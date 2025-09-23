Pratt & Whitney accelera lo sviluppo dell’X103 engine

Pratt & Whitney, una divisione di RTX, sta accelerando lo sviluppo del XA103 engine per l’U.S. Air Force Next Generation Adaptive Propulsion (NGAP) program, utilizzando digital data packages.

“Stabilendo rigorosi digital requirements per la propria supply base e i team interni e distribuendo advanced digital design models, Pratt & Whitney sta riducendo i tempi di sviluppo, riducendo i costi e aumentando l’efficienza della progettazione. Questi pacchetti completi consentono una rapida iterazione della progettazione, una più facile integrazione con i supplier systems, una migliore previsione delle risorse per la produzione, digital model testing and validation accelerati”, afferma Pratt & Whitney.

“Stiamo aprendo la strada al digitale su NGAP, tanto che la velocità con cui forniamo gli XA103 technical data packages è raddoppiata”, ha affermato Jill Albertelli, president of Pratt & Whitney’s Military Engines business. “Il model-based design collega tutti i pezzi del puzzle, promuovendo una collaborazione costante, e stiamo applicando questi insegnamenti a tutto il nostro engine portfolio”.

“Oltre all’investimento in RTX e al lavoro completato nell’ambito di contratti governativi, quest’anno Pratt & Whitney ha investito oltre 30 milioni di dollari per sviluppare ulteriormente il suo model-based environment, che migliora significativamente l’accuratezza del propulsion design, incluso il motore XA103. Accelerare la qualità del lavoro lungo tutto il flusso del valore – che coinvolge oltre 1.000 ingegneri e personale di supporto, il cliente e oltre 100 fornitori nazionali – consentirà di implementare la XA103 adaptive technology a velocità rilevante.

Il team NGAP di Pratt & Whitney sta lavorando per raggiungere la prossima importante tappa del programma, l’Assembly Readiness Review, che convaliderà la tempistica per la costruzione e i test del prototipo. Il motore XA103 dovrebbe essere testato alla fine degli anni ’20”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney)