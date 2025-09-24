Turkish Airlines riceve tre premi finanziari da Airline Economics

A dimostrazione della sua leadership nel settore del finanziamento degli aeromobili, Turkish Airlines è stata insignita di tre prestigiosi premi durante la cerimonia di premiazione degli Airline Economics Aviation 100 European & Sustainability Awards, tenutasi a Londra il 17 settembre 2025.

“Continuando a diversificare la propria rete finanziaria globale e a implementare strutture finanziarie innovative per mitigare i rischi valutari e ottenere vantaggi in termini di costi, Turkish Airlines si è aggiudicata il premio “European Overall Deal of the Year” grazie a un contratto di leasing finanziario islamico in franchi svizzeri per un aeromobile Airbus A350, finanziato dalla Dubai Islamic Bank (DIB).

La compagnia di bandiera ha inoltre ricevuto il premio “European Supported Finance Deal of the Year” per il finanziamento di due aeromobili Airbus A350, eseguito nell’ambito di una struttura JOLCO garantita da Balthazar in Yen con un consorzio composto da Natixis e ORIX. Questo riconoscimento sottolinea la presenza sempre più consolidata della compagnia aerea sul mercato giapponese dal 2007.

Inoltre, Turkish Airlines è stata onorata con il premio “Sustainability Aviation Overall Deal of the Year” per il suo innovativo finanziamento JOLCO legato alla sostenibilità di due aeromobili Airbus A321neo nel 2024, organizzato da un consorzio guidato da Societe Generale in Euro e Yen, combinando ulteriormente la visione di sostenibilità della compagnia aerea con la sua strategia di finanziamento”, afferma Turkish Airlines.

Il Prof. Murat Seker, Chief Financial Officer and Member of the Board of Directors and Executive Committee Associate di Turkish Airlines ha dichiarato: “Siamo onorati di essere stati nuovamente premiati quest’anno con tre diversi riconoscimenti a livello internazionale. Questo risultato riflette l’impegno della famiglia Turkish Airlines e delle strutture finanziarie innovative sviluppate dal nostro gruppo finanziario. È una testimonianza della solidità finanziaria e della visione strategica del nostro brand. Continueremo a perseguire i nostri obiettivi di crescita sostenibile con determinazione”.

“Il Turkish Airlines aircraft financing team ottiene uno dei costi di finanziamento più bassi nel settore del trasporto aereo grazie al suo personale esperto, che vanta una conoscenza approfondita di un’ampia gamma di strutture di finanziamento degli aeromobili.

La compagnia aerea di bandiera nazionale è stata ritenuta meritevole di numerosi premi finanziari da parte di organizzazioni di fama mondiale quali “Global Transport Finance”, “Airline Economics”, “Airfinance Journal” e “Bonds, Loans & Sukuk Turkey” grazie ai suoi modelli di finanziamento creativi, molti dei quali sono stati implementati per la prima volta dal 2009. Turkish Airlines ha coronato il suo successo in questo campo, aggiudicandosi 30 premi internazionali nel settore del finanziamento di aeromobili negli ultimi dieci anni per le sue operazioni di successo pari a circa 16 miliardi di Dollari”, conclude Turkish Airlines.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines)