A bordo della Business Class di ITA Airways il menu autunnale dello chef Giancarlo Morelli

ITA Airways informa: “Per l’autunno a bordo della Business Class di ITA Airways sui voli intercontinentali in uscita dall’Italia viene servito il menu disegnato dallo chef stellato Giancarlo Morelli, fondatore del ristorante Pomiroeu a Seregno, in Brianza.

Prosegue così il viaggio attraverso i sapori di ITA Airways. Di stagione in stagione, diversi chef italiani di fama internazionale e giovani talenti si alternano nella proposta enogastronomica di bordo, regalando ai passeggeri della Compagnia un’esperienza in continua evoluzione in un ambiente unico nel suo genere”.

“Con il nuovo menù autunnale firmato dallo chef Giancarlo Morelli, prosegue il nostro viaggio nei sapori dell’Italia, un percorso che rappresenta un asset strategico distintivo per ITA Airways”, ha dichiarato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways. “La scelta di collaborare con chef stellati italiani non è solo un omaggio all’eccellenza culinaria del nostro Paese, ma anche un modo per offrire ai nostri passeggeri un’esperienza autenticamente italiana, che inizia già a bordo. Dalla cucina agli interni dei nostri aeromobili, ogni dettaglio è pensato per esaltare il meglio del Made in Italy: vogliamo che chi vola con ITA Airways percepisca in ogni momento il calore, la creatività e la qualità che rendono l’Italia unica nel mondo”.

“Guidato da una filosofia che coniuga creatività, tecnica e rispetto per l’ambiente, lo Chef esalta le materie prime con piatti in cui l’equilibrio dei sapori si unisce a una costante ricerca sull’origine e la qualità degli ingredienti.

Il percorso gastronomico inizia con il “Girello di vitello in salsa di mele acidulate”, prosegue con il “Tortino di riso al salto con funghi cardoncello” e il “Petto di faraona agli agrumi del Lago di Garda” per concludersi con un delicato “Pan di agrumi e caramello”.

Le ricette ideate per ITA Airways raccontano un viaggio tra profumi e colori autunnali, con piatti che valorizzano i frutti della stagione e omaggiano le radici lombarde dello Chef e l’eccellenza della cucina italiana”, prosegue ITA Airways.

“Inoltre, durante la stagione autunnale, insieme all’antipasto sarà offerto un nuovo servizio di degustazione di ‘Pane Casereccio caldo’ e ‘Olio EVO’ dell’azienda I&P, due dei prodotti più tipici e autentici della cultura gastronomica italiana”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)