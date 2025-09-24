Finnair è la prima compagnia aerea a introdurre pacchetti di servizi ancillary grazie a innovative funzionalità di retailing

Finnair informa: “Finnair compie un ulteriore passo nella sua trasformazione digitale diventando la prima compagnia aerea al mondo a introdurre pacchetti di servizi ancillary, noti nel settore come bundle, sviluppati attraverso moderne soluzioni di retailing. Il passaggio, avvenuto quest’anno, dalle tecnologie tradizionali a sistemi di Native Order, consente ora ai clienti Finnair di acquistare pacchetti di servizi già pronti in modo più semplice e a un prezzo vantaggioso”.

“Siamo estremamente orgogliosi di essere i primi nel settore a compiere questo passo concreto, offrendo ai nostri clienti il primo pacchetto di servizi ancillary. In futuro, il building dinamico dei prodotti consentirà ai viaggiatori maggiore libertà di scelta e controllo. Per una compagnia aerea significa poter personalizzare le offerte in maniera più mirata e migliorare l’esperienza d’acquisto”, ha dichiarato Antti Kleemola, Chief Digital Officer di Finnair. “Siamo felici di constatare che già al lancio questa novità è stata accolta con grande entusiasmo dai nostri clienti”.

“In una prima fase, i passeggeri Finnair possono acquistare una combinazione che include la scelta del posto e la connessione internet a un prezzo scontato al momento della prenotazione sul sito Finnair. L’offerta è disponibile su tutti i voli in cui è presente il servizio di connessione internet completa come opzione accessoria.

La combo posto a sedere e connessione internet è inizialmente disponibile solo in alcuni mercati europei selezioni, e sarà poi estesa gradualmente a tutti i mercati nel corso dell’autunno. In futuro saranno disponibili ulteriori pacchetti, tra cui pasti, servizi prioritari, bagaglio a mano e accesso alle lounge”, prosegue Finnair.

“L’introduzione dei pacchetti ancillari è il risultato di significativi progressi tecnologici compiuti recentemente da Finnair, tra cui l’adozione, per la prima volta al mondo, nel maggio 2025, del Native Order. A differenza dei tradizionali metodi di prenotazione basati sul Passenger Name Record (PNR), gli ordini nativi consentono alle compagnie aeree di gestire tutte le informazioni del cliente in un unico record integrato: dettagli del volo, servizi acquistati, preferenze e dati personali. Questo passaggio rappresenta una condizione fondamentale per poter offrire pacchetti ancillari in maniera semplice e personalizzata”, conclude Finnair.

(Ufficio Stampa Finnair – Photo Credits: Finnair)