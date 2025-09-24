Air France, KLM e Delta Air Lines partecipano al TTG Travel Experience

Air France, KLM e Delta Air Lines confermano la loro presenza a TTG Travel Experience.
“I partner di joint venture saranno presenti alla manifestazione organizzata da IEG – in scena alla Fiera di Rimini dall’8 al 10 ottobre – per incontrare i visitatori e gli operatori del settore.
Presso lo stand dedicato, all’interno del Padigilione C3 – stand 537, Air France, KLM e Delta avranno modo di presentare le loro ultime novità di prodotto, fornire aggiornamenti sul loro network e festeggiare insieme due traguardi importanti: i 20 anni di Flying Blue, il programma fedeltà di Air France-KLM, e i 100 anni di Delta Air Lines.
Previste, inoltre, varie attività di animazione per rendere gli incontri allo stand momenti speciali”, afferma il comunicato.
(Ufficio Stampa Air France-KLM – Photo Credits: Air France-KLM)