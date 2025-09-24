GE Aerospace Foundation e United Way Bengaluru lanciano Next Engineers in India

La GE Aerospace Foundation ha annunciato oggi la sua partnership con United Way Bengaluru (UWBe) per il lancio del Next Engineers program a Bengaluru, in India. L’espansione di Next Engineers in India contribuirà ad aumentare l’accesso all’istruzione STEM per gli studenti e ad ampliare il bacino di talenti ingegneristici locali, ispirando e preparando la prossima generazione di leader ingegneristici.

“Bengaluru è da tempo un centro di innovazione ed eccellenza ingegneristica, il che la rende una scelta naturale per il nostro Next Engineers program”, ha affermato Meghan Thurlow, President of the GE Aerospace Foundation and Global Head of Public Affairs at GE Aerospace. “Grazie alla nostra partnership con United Way Bengaluru, siamo entusiasti di ispirare e preparare migliaia di studenti locali a intraprendere una carriera in ingegneria, il tutto nell’ambito del nostro impegno per migliorare le persone nelle comunità in cui viviamo e lavoriamo”.

Next Engineers offre agli studenti dai 13 ai 18 anni esperienze di apprendimento pratico, opportunità di carriera e preparazione universitaria per incoraggiarli a intraprendere una carriera in ingegneria. Con oltre 26.000 studenti raggiunti in tutto il mondo fino ad oggi, il programma mira ad ampliare il bacino di giovani talenti eterogenei che si affacciano al mondo dell’ingegneria.

United Way Bengaluru vanta 17 anni di esperienza nell’affrontare problematiche sociali critiche attraverso partnership volte a produrre cambiamenti significativi nella comunità. Questa competenza, unita alla solida tradizione di volontariato di GE Aerospace nella comunità locale di Bengaluru, creerà un ambiente di supporto per i partecipanti a Next Engineers che prenderanno in considerazione future carriere in ingegneria.

“Il talento ingegneristico dell’India è ineguagliabile e Bengaluru si pone come il suo polo di innovazione”, ha affermato Rajesh Krishnan, CEO di United Way Bengaluru. “Alla UWBe, siamo profondamente impegnati a liberare questo potenziale garantendo che gli studenti provenienti da contesti svantaggiati abbiano pari opportunità, offrendo loro l’accesso alle competenze e all’esperienza necessarie per sviluppare il pensiero critico e la fiducia in se stessi necessari per prosperare nel mondo dell’ingegneria. La partnership con la GE Aerospace Foundation per un impegno quadriennale ci consente di identificare e preparare questi ragazzi a una carriera in ingegneria e scienze applicate, contribuendo così alla costruzione della nazione”.

United Way Bengaluru gestirà il Next Engineers program, che include Engineering Discovery per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e Engineering Academy per gli studenti più grandi che si preparano all’istruzione superiore. Gli studenti dell’Academy parteciperanno a sfide di progettazione immersiva, coaching di carriera e workshop di preparazione all’università. Gli studenti idonei che completeranno l’Academy e conseguiranno una laurea in ingegneria avranno anche accesso a borse di studio. La programmazione partirà all’inizio del 2026, con l’obiettivo di raggiungere oltre 4.000 studenti a Bengaluru in quattro anni.

“Next Engineers riflette il nostro profondo impegno nell’ispirare la prossima generazione di talenti ingegneristici e sono immensamente orgoglioso di vedere il programma lanciato a Bengaluru”, ha dichiarato Alok Nanda, Chief Technology Officer presso l’India Technology Centre di GE Aerospace. “I nostri dipendenti vantano una lunga tradizione di volontariato nell’istruzione STEM e sono fiducioso che la loro dedizione creerà un ambiente di supporto e di impatto per gli studenti che esplorano e si preparano a carriere ingegneristiche. Insieme, puntiamo a colmare il divario di competenze del settore e a contribuire alla creazione di un percorso ingegneristico diversificato e solido per il futuro”.

Bengaluru è l’ultima città ad aderire all’iniziativa Next Engineers ed è il primo Next Engineers program lanciato nella regione Asia-Pacifico. Questo segue l’espansione del programma a Cincinnati, Ohio, e il lancio del programma a Varsavia, Polonia, nel 2024, a cui ne seguiranno altri. La GE Aerospace Foundation ha impegnato fino a 20 milioni di dollari in 5 anni per proseguire il programma fino al 2030.

