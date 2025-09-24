Starflight ordina tre Airbus H145 per rafforzare gli emergency air services della Tasmania

L’Australian aviation provider StarFlight ha ordinato tre elicotteri Airbus H145 per fornire emergency helicopter services per Ambulance Tasmania and Tasmania Police. La flotta di H145 entrerà in servizio alla fine del 2027, con gli aeromobili che effettueranno missioni in tutta la Tasmania.

“L’ordine fa seguito alla recente selezione di StarFlight per la fornitura di emergency air services nello Stato, rafforzando l’impegno del governo della Tasmania nel modernizzare le proprie capacità di risposta aerea. Con questo ordine, StarFlight diventa un nuovo cliente Airbus.

La H145 fleet avrà sede a Hobart, offrendo una piattaforma versatile per aeromedical, search and rescue, aerial law enforcement missions. La capacità dell’aeromobile di riconfigurarsi rapidamente tra i diversi tipi di missione è stata un fattore decisivo nella scelta del governo della Tasmania, offrendo una flessibilità senza pari per le sue mutevoli esigenze operative”, afferma Airbus.

“Questo investimento negli elicotteri H145 rappresenta un significativo miglioramento delle nostre emergency air capabilities. La funzionalità multiruolo di questi velivoli ci consentirà di rispondere rapidamente a un’ampia gamma di emergenze. Attendiamo con ansia il servizio migliorato che porterà alle nostre comunità”, ha dichiarato Michelle Baxter, Acting Chief Executive, Ambulance Tasmania.

“Si prevede che la nuova flotta volerà circa 1.500 ore all’anno nel prossimo decennio, fornendo servizi essenziali di salvataggio in tutta la Tasmania. Airbus fornirà supporto per i ricambi attraverso il suo consolidato ecosistema locale, garantendo performance e tempi di attività ottimali”, prosegue Airbus.

“L’investimento nell’H145 dimostra il nostro impegno a rafforzare la aeromedical and emergency service capability in Tasmania a lungo termine”, ha dichiarato Dennis Richardson AC, StarFlight Chairman. “Grazie alla partnership con Airbus e alla sua consolidata rete di supporto in Australia, stiamo posizionando StarFlight per offrire affidabilità, innovazione e valore duraturi al governo della Tasmania e alle comunità che serviamo”.

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a StarFlight nella famiglia Airbus. L’H145 è progettato per la versatilità. La sua capacità di passare agevolmente da un ruolo all’altro lo rende una risorsa ideale per le esigenze di risposta alle emergenze in Tasmania”, ha dichiarato Christian Venzal, Managing Director of Airbus Helicopters in Australia and New Zealand. “Questo ordine di aeromobili è arrivato in un momento in cui ci stiamo espandendo con una nuova parts distribution platform in Western Australia, rafforzando la nostra presenza nel Queensland. Non vediamo l’ora di supportare StarFlight nell’avvio di questo servizio vitale”.

“L’H145, rinomato per la sua affidabilità, versatilità e tecnologia avanzata, è leader di mercato nelle missioni HEMS. Dotato di due motori Safran Arriel 2E, di una cabina spaziosa e di una suite avionica Helionix all’avanguardia, l’H145 è perfettamente adatto ai terreni difficili e alle time-critical missions, caratteristiche dell’Australasia EMS landscape. Le emissioni di CO2 dell’elicottero sono inoltre le più basse tra i suoi concorrenti.

L’elicottero H145 incorpora le tecnologie più recenti, tra cui un cockpit dal design avanzato con la più moderna uman machine interface (HMI), state-of-the-art Helionix avionics suite e Fenestron anti-torque device come tail rotor. L’avionica Helionix di Airbus, collegata al wACS, offre un’indiscussa superiorità in termini di in-flight envelope protection, pilot assistance e risparmio di tempo nel data transfer, il che, insieme alla situational awareness, garantisce livelli di sicurezza del volo senza precedenti. Conforme ai più recenti international avionics standards, Helionix integra un innovativo alerting and self-monitoring system.

Sono oltre 1.750 gli elicotteri della famiglia H145 in servizio in tutto il mondo, con oltre otto milioni di ore di volo. In totale, sono circa 600 gli elicotteri della famiglia H145 impiegati per missioni HEMS in tutto il mondo”, conclude Airbus.

