Etihad Airways lancia i voli estivi per Palma di Maiorca, porta d’accesso alle Isole Baleari

Etihad informa: “Etihad Airways porta il fascino mediterraneo alla sua rete quest’estate con il lancio di voli stagionali per Palma di Maiorca, una delle mete più iconiche d’Europa e porta d’accesso a Ibiza e alle Isole Baleari.
La destinazione balneare diventa la 29a nuova destinazione annunciata da Etihad e rappresenta l’unico collegamento diretto tra l’Asia e Palma di Maiorca, aprendo una nuova porta d’accesso alle Isole Baleari.
Dal 12 giugno a metà settembre 2026, Etihad opererà tre voli settimanali tra Abu Dhabi e Palma di Maiorca.
I voli saranno operati dal nuovo Airbus A321LR di Etihad, che ridefinisce il single-aisle travel con il lusso di un’esperienza widebody”.
“Palma di Maiorca è l’aggiunta perfetta al nostro programma estivo”, ha dichiarato Chief Executive Officer of Etihad Airways. “Dai porti turistici e la vivace vita notturna alle calette appartate e alle città storiche, Maiorca ha qualcosa da offrire a ogni viaggiatore. Non vediamo l’ora di collegare i nostri ospiti da Abu Dhabi e da tutta la nostra rete a questa perla delle Baleari: la fuga estiva perfetta a bordo del nostro nuovo A321LR”.
(Ufficio Stampa Etihad Airways)