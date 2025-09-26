Il nuovo A321LR di Etihad Airways debutta in India con il volo inaugurale per Calcutta

Etihad Airways ha lanciato il suo nuovo aeromobile A321LR su tutti i voli da e per Kolkata, offrendo un’esperienza di lusso raffinato sulla popolare rotta indiana.

“Il volo inaugurale, EY222, ha registrato il tutto esaurito ed è atterrato al Netaji Subhas Chandra Bose Airport (CCU), Kolkata, India, alle 20:35 del 24 settembre. Tutti gli otto voli di andata e ritorno settimanali di Etihad tra Abu Dhabi e Kolkata saranno ora operati dall’A321LR.

L’upgraded A321LR service rafforza l’impegno di Etihad nel mercato indiano, dove opera 183 voli settimanali verso 11 destinazioni in tutta l’India. L’ampia rete collega senza soluzione di continuità i passeggeri tra l’India e il Medio Oriente, e prosegue comodamente verso Europa, Africa e Nord America”, afferma Etihad.

“Kolkata, capitale e città più grande dello stato del Bengala Occidentale, è un’importante porta d’accesso all’India, con Etihad che trasporta oltre 135.000 passeggeri all’anno tra la città e Abu Dhabi.

Kolkata ha l’onore di essere riconosciuta come la capitale culturale dell’India, accogliendo visitatori da tutto il mondo per esplorare il ricco patrimonio culturale e l’energia artistica della città.

Oltre all’aumento dei visitatori in viaggio verso l’India, Etihad sta anche soddisfacendo la crescente domanda da parte di viaggiatori d’affari, studenti stranieri e persone in visita ad amici e parenti.

Lo Stato sta inoltre beneficiando di un aumento degli investimenti nei settori IT e dei servizi finanziari, che stanno anch’essi trainando la domanda di viaggi d’affari”, prosegue Etihad.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “L’India è un mercato importante per Etihad e siamo incredibilmente orgogliosi di essere a Calcutta per dare il benvenuto al nostro nuovo aeromobile, l’A321LR, sul suo volo inaugurale per l’India. Che scelgano le nostre lussuose First Suite, le poltrone Business completamente reclinabili con accesso diretto al corridoio e vista finestrino, o la nostra cabina Economy di nuova generazione, i nostri ospiti potranno godere di un’esperienza di volo superiore nello stile distintivo di Etihad”.

“L’A321LR è progettato per offrire gli standard di cabina premium e l’esperienza di volo pluripremiata di Etihad ai voli a corto e medio raggio. L’aeromobile è configurato per offrire un comfort elevato, un design raffinato e una connettività Wi-Fi ad alta velocità in tutte le cabine.

A bordo dell’A321LR, gli ospiti che volano tra Abu Dhabi e Calcutta potranno sperimentare le ultime innovazioni di cabina, con due First Suite chiuse con porte scorrevoli per la massima privacy; 14 Business seats completamente reclinabili, ciascuno con accesso diretto al corridoio e vista finestrino; 144 Economy seats ergonomici con touchscreen 4K.

A luglio Etihad ha preso in consegna il primo dei 30 aeromobili A321LR che entreranno a far parte della sua flotta in espansione, con un secondo A321LR che si è unito alla flotta ad agosto”, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)