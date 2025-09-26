Lufthansa: livrea speciale per celebrare il centenario

Lufthansa Airlines presenta un’iconica special livery per celebrare il suo centenario nel 2026.

“A partire da dicembre, un nuovo Boeing 787-9 porterà con orgoglio il simbolo dell’identità unica di Lufthansa in tutto il mondo: la gru.

La livrea speciale presenta una fusoliera blu con una gru bianca che la sorvola, le cui ali si fondono con quelle dell’aereo. Le ali dell’aereo diventano così virtualmente le ali della gru. Un design senza precedenti che unisce movimento ed eleganza, tradizione e futuro. Progettata come trademark dal grafico e architetto Otto Firle nel 1918, la gru è diventata nel corso dei decenni il segno distintivo inconfondibile di Lufthansa in tutto il mondo.

Oltre alla gru, sul lato sinistro della fusoliera sono integrati i numeri “100” e sul lato destro la scritta “1926 / 2026”. Il logo “100” è inoltre dipinto sulla parte inferiore dell’aereo”, afferma Lufthansa.

Jens Ritter, CEO di Lufthansa Airlines, afferma: “La nostra gru Lufthansa è sinonimo di sicurezza, spirito pionieristico, qualità premium, ma anche di libertà e affidabilità. Questo è stato il nostro motto negli ultimi 100 anni e continuerà ad esserlo in futuro. Siamo orgogliosi della nostra tradizione e dei nostri valori e non vediamo l’ora di continuare la nostra grande storia. La livrea speciale del Boeing 787 onora la nostra identità e rappresenta anche l’orgoglio di un team di dipendenti Lufthansa che si impegna ogni giorno per la sicurezza e il benessere dei nostri passeggeri”.

“Il Boeing 787-9, con registrazione D-ABPU, ha ricevuto la sua livrea speciale a Charleston, negli Stati Uniti. La consegna dell’aereo con interni Allegris a Lufthansa è prevista per novembre a Francoforte. L’entrata in servizio regolare è prevista per dicembre e fungerà da ambasciatore volante, promuovendo l’anniversario di Lufthansa in tutto il mondo”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)