La Royal Thai Air Force aggiunge due elicotteri Airbus H225

Airbus Helicopters ha firmato un contratto con la Royal Thai Air Force (RTAF) per due elicotteri multiruolo H225.

“Questi nuovi velivoli miglioreranno significativamente le capacità della RTAF nelle vitali search and rescue (SAR) and emergency medical services (EMS) operations, rafforzando il loro impegno per la sicurezza nazionale e il supporto umanitario.

Quest’ultima acquisizione amplia l’attuale flotta H225M della RTAF, che ha prestato servizio con distinzione sin dalla loro prima consegna nel 2015. Questi robusti elicotteri sono attualmente impiegati in un’ampia gamma di missioni critiche, tra cui combat search and rescue (CSAR), general search and rescue flights, troop transport operations. La RTAF opera anche una flotta di H135 military training helicopters, a testimonianza della sua partnership di lunga data con Airbus. I lavori di completamento di questi nuovi H225 saranno eseguiti da Thai Aviation Industries (TAI) attraverso la sua consolidata partnership con Airbus Helicopters, garantendo una perfetta integrazione e competenze locali”, afferma Airbus.

“L’H225M si è dimostrato una risorsa indispensabile per le nostre operazioni nell’ultimo decennio, offrendo prestazioni e affidabilità eccezionali in missioni diverse e impegnative”, ha dichiarato l’RTAF Air Chief Marshal Punpakdee Pattanakul. “L’aggiunta di questi due nuovi elicotteri, specificamente progettati per SAR ed EMS, rafforzerà ulteriormente la nostra capacità di proteggere e servire la popolazione thailandese, garantendoci di poter rispondere efficacemente alle emergenze, ovunque si presentino”.

“Siamo profondamente onorati della continua fiducia che la Royal Thai Air Force ripone nei nostri elicotteri H225”, ha dichiarato Olivier Michalon, Executive Vice President of Global Business at Airbus Helicopters. “Questo ulteriore ordine testimonia la versatilità, le capacità avanzate e il ruolo fondamentale dell’H225 nel supportare la difesa nazionale e le missioni di pubblica utilità. Siamo orgogliosi di proseguire la nostra solida partnership con la RTAF, garantendo loro i migliori strumenti per il loro fondamentale lavoro”.

“Sono oltre 360 gli H225 e H225M in servizio in tutto il mondo, per un totale di quasi 980.000 ore di volo. Tra i clienti militari figurano Francia, Paesi Bassi, Ungheria, Brasile, Messico, Singapore, Thailandia, Malesia, Indonesia, Iraq e Kuwait”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)