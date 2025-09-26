Tecnam e Green Aerolease lanciano una Rental Offer dedicata ai Tecnam Aircraft

Tecnam e Green Aerolease annunciano il lancio di una nuova rental offer specificamente dedicata ai velivoli Tecnam. Questa partnership strategica mira a supportare le flight training organizations in tutta Europa offrendo un accesso flessibile e conveniente a una moderna flotta di velivoli Tecnam.

“La rental offer include i modelli Tecnam P2008JC, P-Mentor, P2010 e P2006T NG, ampiamente riconosciuti per la loro innovazione, affidabilità ed efficienza operativa.

Green Aerolease, che ha schierato oltre 45 velivoli in 7 paesi europei negli ultimi quattro anni, apporta alla collaborazione la sua vasta esperienza nella fornitura di soluzioni di noleggio chiavi in mano. Il numero di velivoli disponibili con questa nuova offerta si adatterà per soddisfare la domanda dei clienti in tutto il continente.

Questa iniziativa è specificamente pensata per le Approved Training Organization (ATO) e le Flight Training Organization (FTO) che desiderano rinnovare le proprie flotte senza l’onere di ingenti investimenti iniziali. Sfruttando l’ampia rete di supporto di Tecnam e l’esperienza di Green Aerolease nel noleggio di aeromobili, la partnership garantisce un accesso senza interruzioni a velivoli da addestramento all’avanguardia, aiutando le scuole a migliorare la disponibilità dei velivoli, ridurre i costi di formazione e migliorare l’efficienza operativa”, afferma Tecnam.

Charles Cabillic, fondatore di Green Aerolease, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di avviare questa partnership con Tecnam, leader nella produzione di velivoli da addestramento. Attualmente la domanda di piloti professionisti è enorme e, di conseguenza, le scuole di volo sono sotto pressione per modernizzare le proprie flotte, per soddisfare la domanda in modo efficiente e sostenibile. Siamo convinti che i velivoli Tecnam rispondano perfettamente a queste esigenze e questa collaborazione renderà il rinnovo della flotta più facile e accessibile per le scuole di tutta Europa”.

Walter Da Costa, Chief Sales Officer at Tecnam, ha aggiunto: “Questa collaborazione con Green Aerolease riflette la nostra visione condivisa di rendere l’addestramento al volo di alta qualità accessibile e sostenibile. Offrendo un modello di noleggio flessibile, eliminiamo un importante ostacolo per molte scuole di volo e aeroclub, consentendo loro di accedere ai nostri velivoli di ultima generazione con un rischio finanziario minimo. È una vittoria per il futuro dell’addestramento al volo in Europa”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)