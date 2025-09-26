L’Aviation Coalition Report riporta progressi nell’implementazione delle raccomandazioni per prevenire Unapproved Parts

Un nuovo report dell’Aviation Supply Chain Integrity Coalition, un’organizzazione creata per impedire l’ingresso di componenti non approvati nel settore, rileva che le aziende stanno facendo progressi nell’implementazione delle raccomandazioni iniziali. Il report arriva a meno di un anno dalla condivisione da parte della Coalizione di un elenco di 13 azioni raccomandate.

“L’aggiornamento sui progressi dell’implementazione, pubblicato in occasione dell’Assemblea Generale ICAO, illustra come i membri e altri operatori del settore aeronautico abbiano iniziato a implementare le cinque raccomandazioni a breve termine del report. Queste raccomandazioni, incentrate sul rafforzamento dell’accreditamento dei fornitori, sul miglioramento della tracciabilità e della verifica dei documenti e sul miglioramento della tracciabilità dei componenti, sono progettate per essere implementate entro due anni.

L’aggiornamento sui progressi dell’implementazione include i dati di un sondaggio condotto dai membri della Coalizione e da altri operatori del settore”, afferma il comunicato.

“La Coalizione non si è fermata alla pubblicazione del report lo scorso anno: era solo all’inizio. C’è ancora molto lavoro da fare, ma l’aggiornamento mostra progressi e un cambiamento duraturo in atto”, ha affermato il co-presidente della coalizione, Robert L. Sumwalt, ex presidente dell’NTSB.

“I progressi compiuti nell’ultimo anno dimostrano che la collaborazione in materia di sicurezza aerea funziona ed è fondamentale. Prevenire componenti non approvati richiede un’attenzione costante e un’azione collettiva da parte di ogni settore dell’aviazione”, ha affermato il co-presidente della coalizione John D. Porcari, ex vicesegretario ai Trasporti degli Stati Uniti.

“La coalizione, che si è riunita durante tutto l’anno, ha anche annunciato l’ingresso di nuovi membri quest’anno, tra cui AAR CORP., Aeroxchange Ltd., l’Aviation Suppliers Association e Southwest Airlines, rafforzando ulteriormente gli sforzi dell’intero settore per implementare le raccomandazioni.

Il report include casi di studio che illustrano come specifiche aziende stanno implementando le raccomandazioni. Uno di questi riguarda il modo in cui GE Aerospace implementerà un signature validation tool nelle sue Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) shops and on-wing support facilities a supporto della raccomandazione della coalizione per migliorare l’integrità degli Authorized Release Certificates (ARCs). Questo strumento verifica l’identità, l’impiego e l’autorità dei firmatari. Si basa sugli sforzi passati per digitalizzare la documentazione MRO chiave e utilizzare l’intelligenza artificiale per verificare che i campi dati siano validi e corrispondano ad altri record.

Un altro caso di studio illustra la presentazione tenuta da StandardAero durante un webinar della Coalizione per aiutare gli altri operatori del settore, in particolare i fornitori più piccoli, ad adottare le migliori pratiche per il controllo dei materiali inutilizzabili e di scarto”, prosegue il comunicato.

“GE Aerospace continua a progredire nell’implementazione di strumenti e processi digitali per rafforzare l’integrità della supply chain, ma il lavoro è tutt’altro che concluso. Continuiamo a impegnarci a collaborare con i partner del settore per implementare queste raccomandazioni e sviluppare soluzioni innovative”, ha affermato Phil Wickler, Chief Transformation Officer, GE Aerospace, uno dei membri della coalizione.

“Dalla pubblicazione del suo report originale lo scorso autunno, l’Aviation Supply Chain Integrity Coalition si è impegnata per sensibilizzare e creare supporto per le sue raccomandazioni. Gli sforzi includono briefing con gli enti regolatori della Federal Aviation Administration statunitense, dell’EASA europea e del National Transportation Safety Board statunitense; la partecipazione a importanti eventi del settore come MRO Americas e la FAA-EASA International Safety Conference; conducendo visite in loco presso Boeing e American Airlines per osservare le migliori pratiche. L’impatto della Coalizione è stato riconosciuto con il Grand Laurette Award 2025 di Aviation Week nella categoria MRO.

Tra i membri fondatori della coalizione figurano alti rappresentanti di Airbus, American Airlines, Boeing, Delta Air Lines, GE Aerospace, Safran, StandardAero e United Airlines“, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)