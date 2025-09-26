Turkish Airlines ordina fino a 75 Boeing 787 Dreamliner e si impegna ad acquistare fino a 150 737 MAX

Boeing e Turkish Airlines hanno annunciato un ordine fermo per un massimo di 75 787 Dreamliner, il più grande Boeing widebody purchase di sempre della compagnia aerea. L’accordo include 35 787-9, 15 787-10, più grandi, e opzioni per 25 787 Dreamliner per ampliare e modernizzare la flotta della compagnia aerea. Il nuovo ordine sosterrà oltre 123.000 posti di lavoro negli Stati Uniti.

La compagnia aerea ha inoltre annunciato l’intenzione di acquistare fino a 150 ulteriori aerei 737 MAX, che, una volta finalizzato, rappresenterà il suo più grande Boeing single-aisle order. Gli ordini combinati per il 787 e il 737 MAX raddoppieranno la Boeing fleet di Turkish Airlines, con l’espansione della capacità e del network da parte della compagnia.

“Questo accordo storico rappresenta molto più di una semplice crescita della flotta. È un riflesso della nostra leadership nel settore, nonché della nostra dedizione all’innovazione e all’eccellenza operativa”, ha dichiarato il Prof. Ahmet Bolat, Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive Committee. “L’aggiunta di questi avanzati aerei Boeing alla nostra flotta non solo migliorerà le nostre capacità operative, ma diventerà anche un elemento significativo a supporto della Vision 2033 di Turkish Airlines, che prevede l’espansione della flotta a 800 velivoli”.

“Attraverso una rete che raggiunge il maggior numero di paesi di qualsiasi altra compagnia aerea al mondo, Turkish Airlines opera oggi oltre 200 aerei Boeing, tra cui i modelli 787-9, 777, 737 MAX, 737 Next-Generation e 777 Freighter.

L’aggiunta del più grande 787-10 alla sua futura flotta consentirà a Turkish Airlines di beneficiare di una maggiore capacità di trasporto passeggeri e merci, migliorando al contempo l’efficienza nei consumi sulle rotte ad alta domanda tra Istanbul e destinazioni negli Stati Uniti, in Africa, nel Sud-est asiatico e in Medio Oriente.

Il 787-10, come il 787-9, offre inoltre un comfort superiore per i passeggeri, con i finestrini più ampi di qualsiasi altro jet widebody, aria meno secca e pressurizzata a una quota di cabina inferiore e una tecnologia che rileva e contrasta le turbolenze, per un volo più fluido”, afferma Boeing.

“Siamo onorati che Turkish Airlines abbia scelto ancora una volta il 787 Dreamliner e il 737 MAX per alimentare la sua crescita futura”, ha dichiarato Stephanie Pope, Presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes.

“Turkish Airlines è uno degli operatori globali che ha reso il 787 un componente versatile delle proprie flotte a lungo raggio. Con oltre 1.200 aerei consegnati, la famiglia 787 Dreamliner serve circa 500.000 passeggeri al giorno e collega il maggior numero di paesi di qualsiasi altra flotta widebody”, prosegue Boeing.

Pope ha aggiunto: “Come partner orgoglioso della Turchia e dell’industria aeronautica turca da 80 anni, non vediamo l’ora di continuare a supportare Turkish Airlines nell’espansione delle sue operazioni e nell’offerta di esperienze eccezionali ai suoi passeggeri”.

“Per otto decenni Boeing ha supportato gli operatori aerei turchi con jet commerciali e servizi, nonché il governo con piattaforme di difesa.

Con uffici ad Ankara e Istanbul, Boeing ha investito 2 miliardi di dollari nello sviluppo della supply chain, creando quasi 5.000 posti di lavoro in Turchia. Questi investimenti promuovono la crescita del settore aerospaziale locale, promuovono l’innovazione e migliorano l’integrazione dell’industria turca nella supply chain aerospaziale globale attraverso il suo supplier development program”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)