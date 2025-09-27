L’Assemblea ICAO elegge i nuovi Council Member States

L’ICAO informa: “Si sono svolte le elezioni per la PART I e la PART II dell’ICAO Council in occasione della 42nd Session of the ICAO Assembly. Tutti gli Stati eletti formeranno il Council per un mandato di tre anni. Il Council, composto da 36 membri, è l’organo di governo dell’Organizzazione”.
“Sono stati eletti i seguenti Stati membri:
PART I – Stati di primaria importanza nel trasporto aereo:
Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti.
PART II – Stati non ancora eletti nella Part 1, ma che forniscono il maggiore contributo alla fornitura di facilities per l’international civil air navigation:
Argentina, Colombia, Danimarca, Egitto, India, Messico, Nigeria, Arabia Saudita, Singapore, Sudafrica, Spagna e Svizzera.
Le elezioni per la PART III – Stati che garantiscono la rappresentanza geografica – si terranno il 30 settembre 2025″, conclude l’ICAO.
