SkyTeam Cargo compie 25 anni

SkyTeam informa: “SkyTeam Cargo ha celebrato il suo 25° anniversario il 28 settembre 2025, segnando un quarto di secolo di collaborazione e innovazione come unica global airline cargo alliance al mondo.

SkyTeam Cargo è stata fondata a Washington D.C. nel 2000 da quattro compagnie aeree fondatrici: Aeromexico Cargo, Air France Cargo, Delta Cargo e Korean Air Cargo. Oggi, SkyTeam Cargo collega un’ampia rete di oltre 850 destinazioni in oltre 150 paesi con una flotta di oltre 2.500 aeromobili. L’alleanza offre quattro distinte linee di prodotto: Express, General, Specialized e Customized“.

“Il 2025 segna un anno fondamentale: SkyTeam Cargo celebra un quarto di secolo di miglioramento nella global shipping experience. Dopo 25 anni, siamo orgogliosi di essere l’unica airline cargo alliance al mondo, ora ampliata per servire centinaia di destinazioni. Fin dall’inizio, SkyTeam Cargo si è basata sull’attenzione al cliente e sulla collaborazione globale tra compagnie aeree, proprio come le nostre operazioni passeggeri. Questi valori rimangono la nostra stella polare mentre guardiamo avanti e continuiamo a innovare per il futuro”, afferma Patrick Roux, CEO, SkyTeam.

“Iniziando un nuovo capitolo, SkyTeam Cargo si concentra sulla trasformazione digitale per creare una shipping experience ancora più fluida in tutto il mondo. Attraverso lo sviluppo di tecnologie condivise, l’aumento della connettività globale e il miglioramento della freight experience per i membri e i clienti sono priorità fondamentali per il futuro.

SkyTeam Cargo fa parte di SkyTeam ed è l’unica airline cargo alliance al mondo. Con una rete di oltre 850 destinazioni in più di 150 paesi, offre ai clienti una global shipping experience fluida e affidabile attraverso quattro linee di prodotto: Express, General, Specialized e Customized“, conclude SkyTeam.

(Ufficio Stampa SkyTeam)