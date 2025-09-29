ANA partecipa a TTG Travel Experience e festeggia i primi dieci mesi del volo diretto Milano Malpensa – Tokyo Haneda

ANA informa: “ANA (All Nippon Airways), la più grande compagnia aerea giapponese, insignita per 12 anni consecutivi del riconoscimento 5-star SKYTRAX, partecipa a TTG Travel Experience e festeggia con gli operatori del settore i primi dieci mesi del volo diretto Milano Malpensa – Tokyo Haneda e il 30° anniversario dall’apertura del primo ufficio del vettore in Italia“.

“Siamo veramente soddisfatti dell’andamento del nuovo volo che è stato accolto con grande favore dal mercato italiano. Il Giappone rimane una delle destinazioni più desiderate dagli italiani, che a bordo dei nostri voli possono provare fin dall’inizio del loro viaggio la proverbiale ospitalità giapponese e il nostro servizio premiato da Skytrax con la valutazione 5 Star”, ha commentato Viviana Reali, Deputy General Manager Italia ANA.

“Il collegamento diretto per Tokyo è operato per tutta la stagione invernale il martedì, giovedì e domenica con un aeromobile B787-9 da 215 posti (48 Business, 21 Premium Economy e 146 Economy). ANA sarà presente a TTG Travel Experience a Rimini, presso lo stand del Giappone: pad.C3 – stand 131-210″, conclude ANA.

(Ufficio Stampa ANA – Photo Credits: ANA)