Emirates: pienamente in vigore le norme di sicurezza per l’utilizzo di power bank a bordo da parte dei passeggeri

Emirates informa: “L’utilizzo di qualsiasi tipo di power bank è vietato a bordo dei voli Emirates, a partire da domani, 1° ottobre 2025. Emirates offre l’ in-seat charging su tutti gli aeromobili, tuttavia raccomanda comunque ai clienti di caricare completamente i propri dispositivi prima del volo, soprattutto sui voli di lunga durata.

Un power bank è un dispositivo portatile e ricaricabile progettato principalmente per fornire energia ad altri dispositivi elettronici come smartphone, tablet, laptop e fotocamere. I clienti Emirates possono comunque portare un power bank a bordo alle condizioni specifiche elencate di seguito, ma i power bank non possono essere utilizzati in cabina, né per caricare dispositivi dal power bank, né per essere ricaricati autonomamente tramite la fonte di alimentazione dell’aeromobile”.

“Norme Emirates per i power bank a bordo:

– I clienti Emirates possono portare con sé un power bank di potenza inferiore a 100 Wh.

– I power bank non possono essere utilizzati per caricare dispositivi personali a bordo.

– Non è consentito caricare un power bank utilizzando l’alimentatore dell’aeromobile.

– Tutti i power bank accettati per il trasporto devono essere dotati di informazioni sulla capacità nominale.

– I power bank non possono essere riposti nel vano portaoggetti superiore a bordo dell’aeromobile e devono ora essere riposti nella tasca del sedile o in una borsa sotto il sedile di fronte.

– I power bank non sono ammessi nel bagaglio da stiva (regolamento vigente).

Dopo un’approfondita revisione della sicurezza, Emirates sta adottando una posizione ferma e proattiva per mitigare i rischi relativi all’uso di power bank a bordo. Negli ultimi anni si è registrato un aumento significativo del numero di clienti che utilizzano power bank, con conseguente aumento del numero di incidenti correlati alle batterie al litio a bordo dei voli in tutto il settore dell’aviazione”, prosegue Emirates.

“I power bank utilizzano principalmente batterie agli ioni di litio o ai polimeri di litio e la loro funzione è quella di batterie portatili progettate per ricaricare i dispositivi in movimento. Le batterie contengono ioni di litio sospesi in una soluzione elettrolitica. Gli ioni fluiscono attraverso l’elettrolita, viaggiando avanti e indietro tra due elettrodi durante la carica e la scarica della batteria. Se la batteria è sovraccarica o danneggiata, potrebbe verificarsi un “thermal runaway”. Il thermal runaway nelle batterie è un processo autoaccelerante in cui la generazione di calore all’interno di una cella supera la sua capacità di dissipare calore, causando un aumento rapido e incontrollabile della temperatura. Ciò può comportare conseguenze pericolose come incendi, esplosioni e rilascio di gas tossici.

La maggior parte dei telefoni e dei dispositivi sofisticati alimentati da batterie al litio è dotata di un sistema di mantenimento interno che aggiunge lentamente corrente alla batteria per evitare il sovraccarico, ma molti power bank di base potrebbero non disporre di questa protezione, aumentando il rischio. Tutti i power bank sono soggetti alle nuove norme a bordo di Emirates.

Le nuove normative di Emirates ridurranno significativamente i rischi associati ai power bank, vietandone l’uso a bordo dell’aeromobile. Conservare i power bank in luoghi accessibili all’interno della cabina garantisce che, nel raro caso di un incendio, il personale di cabina addestrato possa intervenire rapidamente e spegnere l’incendio”, continua Emirates.

“La sicurezza è uno dei valori fondamentali di Emirates e un pilastro fondamentale di tutte le operazioni e le pratiche. Emirates si impegna a mantenere e migliorare costantemente i livelli di sicurezza, tutelando i clienti e il personale in ogni momento”, prosegue Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)