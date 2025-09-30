Etihad annuncia il volo per Zanaibar e avvia il collegamento con Peshawar

Etihad Airways torna a Zanzibar con i voli estivi

Etihad Airways riporta in auge una delle destinazioni preferite, con il rilancio dei voli stagionali per Zanzibar.

“Dal 14 giugno al 6 settembre 2026, Etihad opererà quattro voli settimanali tra Abu Dhabi e Zanzibar, offrendo ai viaggiatori la porta d’accesso ideale a spiagge orlate di palme, acque turchesi e la vivace cultura swahili.

Zanzibar diventa la 30a destinazione annunciata da Etihad quest’anno, rafforzando l’ambiziosa espansione globale della compagnia aerea. La decisione di tornare è stata facilitata dall’European network più ampio e completo di Etihad, con diversi voli bigiornalieri che ora servono Abu Dhabi. In entrambe le direzioni, Zanzibar è ora più accessibile che mai per gli ospiti provenienti dall’Europa e dai Paesi del GCC. Il servizio stagionale risponde alla forte domanda estiva per la destinazione da tutte queste regioni e integra la crescente rete globale di Etihad.

I voli saranno operati dall’Airbus A320 di Etihad, offrendo cabine Business ed Economy progettate per il comfort nei viaggi a medio raggio”, afferma Etihad.

“Zanzibar è la perfetta fuga estiva e siamo entusiasti di accoglierla nuovamente nella nostra rete in crescita”, ha dichiarato Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways. “Dalle spiagge di fama mondiale e dai mercati delle spezie alla ricca storia e cultura, Zanzibar ha qualcosa da offrire a tutti. Sappiamo che è una destinazione che i nostri ospiti desideravano ardentemente rivedere e non vediamo l’ora di collegarli a questa isola paradisiaca unica”.

“Con l’ingresso di Palma di Maiorca nel network quest’estate, gli ospiti di Etihad ora possono scegliere tra fughe nel Mediterraneo e rifugi nell’Oceano Indiano, rafforzando Abu Dhabi come meta privilegiata per avventure all’insegna del sole.

I biglietti sono ora disponibili su etihad.com o tramite l’app mobile”, conclude Etihad.

Etihad Airways inaugura il primo volo tra Abu Dhabi e Peshawar

Etihad Airways ha celebrato il suo volo inaugurale per Peshawar (PEW), ampliando la sua rete in Pakistan e offrendo un comodo accesso ai viaggiatori dal Pakistan agli Emirati Arabi Uniti, al GCC e all’intera rete di Etihad.

“Il nuovo servizio diretto collega Abu Dhabi a Peshawar, una città rinomata per la sua ricca storia, il suo patrimonio culturale e il suo ruolo di porta d’accesso al commercio e al turismo. Si prevede che la rotta soddisferà la forte domanda degli oltre 1,5 milioni di pakistani che vivono e lavorano negli Emirati Arabi Uniti, migliorando al contempo i viaggi di andata e ritorno per affari, lavoro e tempo libero.

Peshawar diventa la quarta destinazione non-stop di Etihad in Pakistan, insieme a Karachi, Lahore e Islamabad, rafforzando ulteriormente la presenza della compagnia aerea nella regione e offrendo agli ospiti maggiore scelta e flessibilità all’interno della sua rete in crescita”, afferma Etihad.

“Il lancio di Peshawar riflette l’impegno di Etihad nella costruzione di una solida rete globale. Poiché il Pakistan ospita una delle più grandi comunità di espatriati negli Emirati Arabi Uniti, siamo lieti di lanciare questa nuova rotta che offre maggiore flessibilità per le esigenze di viaggio della comunità”, ha dichiarato Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer at Etihad Airways. “Con questo nuovo servizio, andiamo oltre il semplice collegamento di famiglie e amici, ma diamo anche il benvenuto a un maggior numero di visitatori dal Pakistan per scoprire Abu Dhabi come vivace destinazione globale per affari e turismo”.

“Etihad opererà inizialmente cinque voli a settimana per Peshawar, che a partire dal 20 novembre aumenteranno a comodi voli giornalieri. I voli saranno operati con l’Airbus A320 di Etihad, che offre 8 posti in Business e 150 in Economy, garantendo comfort, praticità e la rinomata ospitalità di Etihad a tutti gli ospiti a bordo.

I voli per Peshawar vengono lanciati mentre Etihad si prepara a una significativa espansione in Asia meridionale nelle prossime settimane. La compagnia aerea celebrerà i voli inaugurali per l’Isola di Sumatra (Medan) in Indonesia, Phnom Penh in Cambogia, Addis Abeba, capitale dell’Etiopia, Krabi, meta turistica in Thailandia, all’inizio di ottobre.

All’inizio di novembre, Etihad toccherà per la prima volta nuove destinazioni in Asia e Nord Africa, tra cui la capitale tunisina Tunisi; Hanoi, capitale del Vietnam; Chiang Mai nel nord della Thailandia; la vivace metropoli di Hong Kong; Algeri, capitale dell’Algeria sul Mar Mediterraneo; Medina in Arabia Saudita”, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)