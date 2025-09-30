Pilatus consegna il primo PC-12 PRO

Pilatus Aircraft informa: “Innovativo, collaudato, professionale: il Pilatus Advanced Cockpit Environment ACE, basato sul Garmin G3000 Prime, è il cuore del nuovo PC-12 PRO. Dopo il lancio del nuovo modello nella primavera del 2025, il primo cliente, Dion Weisler, ha recentemente ricevuto il suo nuovo velivolo e lo ha personalmente riportato a casa dalla Svizzera all’Australia.

Weisler, ex CEO di HP Inc., si affida al modello più avanzato: il PC-12 PRO è il suo quarto PC-12. Avendo precedentemente posseduto un PC-12 NG e due PC-12 NGX, il suo passaggio al PC-12 PRO è un chiaro segno della sua fiducia di lunga data in uno dei velivoli più performanti della sua categoria”.

“Per me, come pilota, conta soprattutto su due cose: l’aereo e il pilota. E se succede qualcosa al pilota, quali sono le opzioni? Nel PC-12 PRO, c’è la nuova ‘Safety Autoland’ emergency function, che ritengo assolutamente preziosissima. Protegge la mia famiglia, i miei amici e chiunque altro a bordo. Se mi succede qualcosa, questo sistema prende automaticamente il controllo per riportare l’aereo a terra all’aeroporto più vicino. Questa ulteriore tranquillità non ha prezzo”, afferma Weisler.

“Dion non poteva lasciarsi sfuggire l’opportunità di volare con il suo PC-12 PRO di ritorno in Australia, insieme a uno dei piloti Pilatus. Il tempo di volo totale di 41 ore è stato suddiviso in sei giorni, durante i quali sono partiti dalla Svizzera e hanno sorvolato Creta, Egitto, Oman, India, Malesia, Bali e Darwin, prima di arrivare ad Adelaide, Australia Meridionale”, prosegue Pilatus Aircraft.

“È stata un’incredibile learning opportunity pilotare il mio aereo per una distanza così grande con un factory pilot seduto nel right seat. Oltre a visitare tutti questi fantastici paesi, mi ha permesso di consolidare il crossover training all’interno del nuovo Garmin cockpit environment, e di avere qualcuno sempre pronto a rispondere a qualsiasi domanda su qualsiasi argomento. Sono entusiasta di possedere questo nuovo aereo intuitivo e altamente innovativo e non vedo l’ora di volare con esso in molte missioni future”.

“Ogni decisione alla base del PC-12 PRO è stata guidata da una domanda: come possiamo creare più valore per i nostri clienti? Dalle enhanced cockpit technologies, al comfort e alle prestazioni, il PC-12 PRO riflette le opinioni di chi lo pilota. È il risultato di ascolto, apprendimento e realizzazione: un nuovo velivolo interamente plasmato attorno alle persone che sono al centro di Pilatus”, sottolinea André Zimmermann, Vice President Business Aviation.

“Il PC-12 PRO è l’ultima versione del world’s best-selling single-engine turboprop nella sua categoria. Equipaggiato con l’avionica Garmin G3000 Prime e con un cockpit completamente ridisegnato con cinque display touchscreen ad alta risoluzione, offre tecnologia e comfort all’avanguardia, uniti a una serie di nuove funzioni di sicurezza, tra cui il Safety Autoland.

In un monomotore, un motore collaudato è il componente più importante. Il PC-12 PRO è equipaggiato con l’ultima versione del motore aeronautico più affidabile mai prodotto: il Pratt & Whitney Canada PT6. Con oltre 60.000 motori in uso e oltre 400 milioni di ore di volo, la famiglia di motori PT6 vanta un track record senza pari. Il motore PT6 è già stato testato con successo in oltre undici milioni di ore di volo con il PC-12. Come il suo predecessore, anche il PC-12 PRO è in grado di funzionare con sustainable aviation fuel (SAF), il che consente un volo più sostenibile a un livello di performance costantemente elevato.

In combinazione con il fully automatic Electronic Propeller and Engine Control System (EPECS), il digital thrust control, o autothrottle system, riduce il carico di lavoro del pilota, aumenta la fuel efficiency, garantisce un’esperienza di volo più fluida e protegge dagli engine overload”, continua Pilatus Aircraft.

“Insieme alle nuove opzioni interne aggiuntive, tutti questi miglioramenti rendono il nuovo PC-12 PRO il velivolo tecnologicamente più avanzato, performante e affidabile della sua categoria”, conclude Pilatus Aircraft.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – Photo Credits: © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)