Condor amplia le connessioni dall’Italia per l’estate 2026

Condor informa: “Dopo il successo riscosso dai collegamenti per Roma Fiumicino e Milano Malpensa, la compagnia aerea tedesca Condor ha annunciato l’ulteriore ampliamento della sua programmazione estiva dall’Italia, con l’introduzione di Venezia a partire dal 1° maggio 2026.

Dalle principali città italiane partiranno voli giornalieri per Francoforte, con partenze al mattino, pomeriggio e sera. Da qui i passeggeri potranno usufruire di comode coincidenze per proseguire verso le numerose mete a lungo raggio del nostro network. L’offerta spazia da destinazioni esotiche come i Caraibi, Bangkok in Thailandia e il Messico (Cancun e Los Cabos) fino a Johannesburg, in Sudafrica. Per chi viaggia verso il Nord America, sono disponibili collegamenti per il Canada (Calgary, Toronto, Vancouver) e per Anchorage, in Alaska. Il network Condor garantisce inoltre ottime connessioni con le principali città statunitensi, sia sulla costa Est (Miami, New York, Boston) che su quella Ovest (Los Angeles, San Francisco), senza dimenticare l’iconica Las Vegas“.

“Tutti i collegamenti di Condor per le mete a lungo raggio sono operati con i nuovissimi aeromobili A330neo che offrono ai viaggiatori un comfort in volo senza pari. I velivoli dispongono di una configurazione a tre classi: Business Class, Premium Economy Class ed Economy Class. I Prime Seat nella prima fila della Business Class offrono ancora più spazio per le gambe, un letto più grande grazie al sedile completamente reclinabile e un monitor 4K da 24 pollici, mentre in Premium Economy Class i passeggeri godono di più spazio grazie a una generosa distanza tra i sedili di quasi 15 centimetri in più rispetto all’Economy Class e a un maggiore angolo di inclinazione dello schienale. Sia i sedili della Premium Economy che quelli dell’Economy Class sono dotati di monitor 4K da 13,3 pollici con touchscreen”, prosegue Condor.

“Con Condor FlyConnect, i passeggeri di tutte le classi di prenotazione potranno godere del miglior intrattenimento cinematografico, scegliendo gratuitamente tra 250 film e 160 serie tv. Il monitor personale 4K su ogni sedile consente ai passeggeri di scegliere tra podcast e musica per far volare il tempo, potendo inoltre di scaricare in anticipo una vasta selezione di eJournal in varie lingue, tra cui riviste, quotidiani, guide di viaggio e libri per bambini. Oltre al programma di intrattenimento di bordo gratuito, sui voli con l’A330neo i passeggeri possono usufruire di una connessione internet a banda larga ad alta velocità, scegliendo tra diversi pacchetti dati”, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)