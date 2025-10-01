Aeronautica Militare: precipitato un velivolo T-260B del 70° Stormo di Latina, due militari a bordo

L’Aeronautica Militare informa: “Nella mattinata di oggi, un velivolo T-260B del 70° Stormo di Latina, in volo nell’ambito di una missione addestrativa, è precipitato al suolo, per cause al momento non note, in un’area nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso”.

“Sono stati purtroppo individuati dalle squadre di soccorso a terra, nei pressi di alcuni rottami del velivolo, i corpi senza vita dei piloti del velivolo T-260B del 70° Stormo precipitato nella mattinata di oggi. Hanno perso la vita il Colonnello Simone Mettini, istruttore e Comandante del 70° Stormo di Latina, e l’allievo pilota Lorenzo Nucheli. Il velivolo era impegnato in una missione addestrativa quando, per motivi da accertare, è precipitato al suolo. L’impatto è avvenuto in una zona boschiva del Parco Nazionale del Circeo”, prosegue l’Aeronautica Militare.

“La notizia è stata comunicata ai familiari, ai quali il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, a nome dell’intera Forza Armata, si stringe in un profondo segno di vicinanza e cordoglio”, conclude l’Aeronautica Militare.

Enac: cordoglio e vicinanza a tutta l’Aeronautica Militare per il grave incidente odierno

L’Enac informa: “Il Presidente dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) Pierluigi Di Palma, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale Alexander D’Orsogna, a nome dell’Ente e del settore dell’aviazione civile esprimono profonda vicinanza e cordoglio all’Aeronautica Militare e al suo Capo di Stato Maggiore, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, per il tragico incidente aereo odierno, in cui hanno perso la vita due militari impegnati in attività di volo nell’ambito di una missione addestrativa.

I sentimenti di partecipazione sono rivolti ai familiari, alle persone care dei militari coinvolti e all’Aeronautica tutta”.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Enac – Photo Credits: Aeronautica Militare)