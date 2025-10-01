Norwegian lancia una nuova rotta da Edimburgo a Billund

Norwegian rafforza la sua presenza nel Regno Unito con una nuova rotta da Edimburgo a Billund, Danimarca, che diventerà il quarto collegamento diretto della compagnia aerea dalla capitale scozzese ai paesi nordici.

“La rotta diretta consentirà ai danesi di scoprire più facilmente la storia, la cultura, la cucina e gli splendidi paesaggi di Edimburgo e delle Highlands scozzesi: un’esperienza di viaggio indimenticabile. Allo stesso modo, speriamo di accogliere a bordo molti scozzesi in viaggio verso Billund, una delle destinazioni per famiglie più popolari in Scandinavia, nota per le sue numerose attrazioni e i famosi parchi a tema. Ospita LEGOLAND, il che la rende una destinazione da sogno per le famiglie”, ha dichiarato Magnus Thome Maursund, Chief Commercial Officer di Norwegian.

“La rotta tra Edimburgo e Billund è una delle dieci nuove rotte che Norwegian sta lanciando da Billund verso destinazioni popolari in tutta Europa. Norwegian vede un potenziale significativo a Billund e nella regione circostante, che è sia una destinazione attraente per i viaggiatori di tutto il mondo, sia un’area con una comunità imprenditoriale forte e attiva. Allo stesso tempo, questa espansione invia un chiaro segnale dell’impegno dell’azienda nei confronti della Danimarca.

Billund si trova nel cuore dello Jutland ed è conosciuta come la capitale danese del gioco e della creatività. La città ospita LEGOLAND®, una delle attrazioni più visitate del paese, che attira milioni di visitatori ogni anno. Inoltre, Billund vanta la LEGO® House, un centro interattivo dedicato agli iconici mattoncini. La città offre anche parchi acquatici per famiglie, zoo con fauna selvatica e una campagna pittoresca, perfetta per il ciclismo e le attività all’aria aperta. Con un aeroporto moderno e ottimi collegamenti, Billund funge da porta d’accesso alla più ampia regione dello Jutland. Sia per le famiglie che per i viaggiatori in cerca di cultura, divertimento e relax, Billund è diventata una destinazione imperdibile nel Nord Europa”, prosegue Norwegian.

“A settembre, Norwegian ha lanciato il suo programma estivo con una maggiore capacità tra il Regno Unito e i paesi nordici, offrendo voli diretti tutto l’anno da Londra, Manchester, Edimburgo e Newcastle verso le capitali nordiche e le principali città”, conclude Norwegian.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)