Condor torna a volare in rosa

Condor informa: “Con l’inizio del Breast Cancer Awareness Month a ottobre, Condor ribadisce ancora una volta il suo impegno nella lotta contro il cancro al seno.

Nell’ambito dell’iniziativa aeronautica globale FlyPink, la compagnia aerea invia un forte messaggio di prevenzione e solidarietà alle persone colpite, sia a terra che in volo. Quest’anno, Condor lancia la campagna con uno stand all’aeroporto di Francoforte, dove attenderà gli ospiti al Gate B con sorprese accattivanti, oltre a domande e dibattiti sul tema della prevenzione del cancro.

Oltre ai rappresentanti di Condor, sarà presente anche il partner Brustkrebs Deutschland e.V. (Breast Cancer Germany)“.

“Siamo orgogliosi di questa iniziativa, sviluppata dai nostri dipendenti. Condor sostiene l’iniziativa FlyPink da diversi anni, concentrandosi sui temi della diagnosi precoce e della solidarietà attraverso numerose campagne”, afferma Christian Schmitt, COO di Condor. “A ottobre, i nostri equipaggi indosseranno accessori rosa, dalle sciarpe alle cravatte, per dimostrare il loro sostegno alla campagna, non solo a bordo dei nostri aerei appositamente dipinti di rosa, ma su tutta la nostra flotta”.

“Un’attrazione speciale è il FlyPink Plane: dallo scorso anno, l’Airbus A320 con registrazione D-AICS vola verso le destinazioni più belle come un aereo a strisce rosa e bianche, portando il messaggio contro il cancro al seno. Oltre alla sua livrea accattivante, anche la cabina del FlyPink Plane è decorata con elementi rosa. Condor collabora inoltre con diversi aeroporti, tra cui Berlino, Francoforte, Düsseldorf, Amburgo, Lipsia e Monaco, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla campagna con schermi e spazi pubblicitari negli aeroporti.

A bordo, special safety cards forniscono informazioni sulla diagnosi precoce e la prevenzione. Articoli FlyPink appositamente progettati sono in vendita nel Condor shop e durante i voli, il ricavato sarà devoluto all’organizzazione no-profit Brustkrebs Deutschland e.V. (Breast Cancer Germany).

Con questa campagna, Condor vuole sottolineare che la lotta contro il cancro al seno richiede coraggio, visibilità e azioni congiunte, a ottobre e per tutto l’anno”, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)