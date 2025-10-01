Embraer celebra 20 anni di E -Jets service con Finnair e Norra

Embraer, Finnair e Nordic Regional Airlines (Norra) celebrano 20 anni di E-Jets service.

“Il 1° ottobre 2005 Finnair operò il suo primo Embraer E170 revenue flight da Helsinki a Oslo, inaugurando una nuova era di connettività regionale, comfort e affidabilità. Dall’ottobre 2012 Norra vola con orgoglio con l’Embraer nei cieli d’Europa per conto di Finnair.

Per celebrare questo anniversario, i dirigenti delle compagnie aeree e di Embraer si sono riuniti all’aeroporto di Helsinki per un evento celebrativo in vista del volo AY915, che ha ripercorso la storica rotta verso Oslo, in partenza alle 16:10 ora locale. Al volo è stato assegnato un call-sign appositamente designato: ‘FIN20Y’“, afferma Embraer.

Christine Rovelli, Chief Revenue Officer, Finnair, ha commentato: “Per 20 anni la flotta Embraer è stata essenziale per la connettività regionale, alimentando il traffico verso il nostro hub di Helsinki. Gestita dal nostro partner Norra, la flotta continua a offrire puntualità e affidabilità eccellenti. Stiamo rinnovando le cabine per migliorare ulteriormente l’esperienza del cliente”.

Juha Ojala, Managing Director, Norra, ha aggiunto: “Norra ha collaborato con Embraer con successo per 20 anni. Gli E-Jets sono la spina dorsale affidabile delle nostre operazioni, consentendoci di offrire un servizio regionale efficiente e di alta qualità ai clienti Finnair. Siamo onorati di far parte di questo percorso e di celebrare insieme questo traguardo”.

Marie-Louise Philippe, Senior Vice President Sales & Marketing, Head of Region Europe and Central Asia, Embraer Commercial Aviation, ha dichiarato: “Volando insieme dal 2005, la nostra partnership con Finnair e Norra è una testimonianza del valore duraturo della famiglia E-Jets. Questi velivoli hanno offerto prestazioni, efficienza e soddisfazione dei passeggeri senza pari in tutta Europa. Questo è un momento di grande emozione e orgoglio per il team Embraer, che ha lavorato in partnership con Finnair e Norra per garantire un servizio affidabile negli ultimi 20 anni. Siamo orgogliosi di celebrare questo traguardo e ci auguriamo di continuare a collaborare e avere successo per molti altri anni”.

“L’evento ha previsto una celebrazione al gate, discorsi dei dirigenti, regali per i passeggeri e un saluto speciale per l’AY915, a simboleggiare la partnership duratura e i valori condivisi delle tre aziende”, conclude Embraer.

