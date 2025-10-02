Ryanair aggiunge tre nuovi aerei a Milano per l’inverno 2025

Ryanair ha annunciato l’aggiunta di tre aeromobili basati – 2 in più a Bergamo e 1 a Malpensa – per l’inverno 2025.

“L’operativo invernale da record di quest’anno negli aeroporti di Milano vedrà un totale record di 31 aeromobili basati, pari a un investimento di 3,1 miliardi di dollari, 120 rotte (di cui 5 nuove) e trasporterà 19 milioni di passeggeri all’anno (+4%), sostenendo oltre 15.400 posti di lavoro nella regione Lombardia, rafforzando ulteriormente la posizione di Ryanair come vettore leader nel Nord Italia.

Sulla scia di questo operativo da record, Ryanair ha inoltre aggiunto voli extra su quasi 40 rotte esistenti tra le più popolari da Milano Bergamo e Milano Malpensa, sia su tratte internazionali che su importanti collegamenti domestici. Questa espansione offre ai clienti in tutta Europa e in Italia una scelta ancora più ampia alle tariffe più basse d’Europa, consolidando gli aeroporti di Milano come un hub chiave per i viaggi di piacere e d’affari, sia a livello regionale che nazionale.

L’operativo Ryanair a Milano per l’inverno 2025 prevede 31 aerei basati (US$3.1bn invest.) – 22 a Bergamo (+2) e 9 (+1) a Malpensa, incl. 8 aerei di nuova generazione.

120 rotte in totale (incl. 5 nuove). 80 a Bergamo, incl. aum. freq. su 30 rotte esistenti come Amman, Trapani, Varsavia e il ripristino di Pescara. 40 a Malpensa, incl. 5 nuove a Bratislava, Goteborg, Pescara, Varsavia e Plovdiv. 23 rotte domestiche da/per Milano, incl. aum. delle frequenze su 6 rotte.

400.000 posti aggiuntivi a tariffe basse. 19M passeggeri all’anno (+4%)”, afferma Ryanair.

Il CEO di Ryanair DAC, Eddie Wilson, ha detto: “Ryanair continua a registrare una crescita record in tutta Italia, investendo in regioni chiave come la Lombardia. Questo inverno segna un operativo da record con tre aeromobili aggiuntivi basati (+2 a Bergamo e +1 a Malpensa), portando la nostra flotta totale su Milano a 31 aeromobili – un investimento da 3,1 miliardi di dollari – operativi su 120 rotte tra Bergamo e Malpensa, comprese 5 nuove da Malpensa verso Bratislava, Göteborg, Pescara, Varsavia e Plovdiv. Inoltre, aumentano le frequenze su 30 destinazioni popolari da Bergamo, tra cui Amman, Atene, Agadir, Edimburgo, Trapani e Varsavia, oltre alla reintroduzione della rotta per Pescara, a conferma del nostro impegno nel rafforzare la connettività a basso costo, sia internazionale che nazionale, e nel favorire il turismo in entrata.

Questo importante investimento sostiene la nostra strategia a lungo termine di supportare la crescita degli aeroporti regionali italiani, come dimostrano i 19 milioni di passeggeri (+4%) che trasporteremo a Milano quest’anno – favorendo il turismo in entrata verso la Lombardia e mantenendo una connettività internazionale durante tutto l’anno. Abbiamo collaborato strettamente con i team di SACBO e SEA per rendere possibile questa crescita – dimostrando che condizioni competitive e operazioni efficienti sono fondamentali per sbloccare una crescita reale. La nostra partnership con gli aeroporti di Milano dura da oltre vent’anni e, dopo anni di collaborazione di successo, confermiamo il nostro impegno a continuare a crescere nella Regione.

Per consolidare ulteriormente questo successo e sbloccare ancora maggiori opportunità per l’aviazione, il turismo e l’occupazione in Italia, Ryanair rinnova l’appello al Governo italiano affinché elimini la Tassa Municipale in tutti gli aeroporti italiani, al fine di stimolare una crescita aggiuntiva del traffico, del turismo e dei posti di lavoro. Se questa tassa verrà rimossa, Ryanair risponderà con l’aggiunta di 40 aeromobili (pari a un investimento di oltre 4 miliardi di dollari), 20 milioni di passeggeri annui in più, 250 nuove rotte e 15.000 posti di lavoro aggiuntivi in tutta Italia”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)