Gulfstream presenta il nuovo Gulfstream G300

Gulfstream Aerospace Corp., una consociata interamente controllata da General Dynamics, ha annunciato il nuovo super-midsize Gulfstream G300, l’ultimo velivolo ad unirsi alla sua flotta di nuova generazione.

“L’aereo sostituirà il Gulfstream G280 e sarà dotato dei caratteristici finestrini ovali panoramici diGulfstream, nonché di un nuovissimo Harmony Flight Deck, che include un’avionica di nuova generazione per migliorare la sicurezza e l’efficienza operativa.

Gulfstream ha annunciato il G300 durante il suo esclusivo Discover the Difference customer event in Savannah. Durante l’evento, il Presidente di Gulfstream, Mark Burns, ha presentato un full-scale mock-up del G300 e ha mostrato le foto del primo velivolo in produzione”, afferma Gulfstream Aerospace.

“Grazie a un decennio di investimenti e al nostro approccio orientato al futuro, la flotta Gulfstream di nuova generazione offre ai nostri clienti la famiglia di aeromobili più innovativa”, ha dichiarato Mark Burns, Presidente di Gulfstream. “Sappiamo quanto sia importante il super-midsize cabin segment per i nostri clienti, quindi, basandosi sul programma di grande successo G280, il G300 darà nuova energia alla categoria con i suoi elevati livelli di tecnologia e sicurezza, insieme al leggendario comfort e stile di Gulfstream”.

“Il G300 combina un’autonomia transatlantica con l’agilità sulle brevi distanze, coprendo 3.600 miglia nautiche/6.667 chilometri a Mach 0,80 o 3.000 nm/5.556 km a Mach 0,84. L’aereo raggiunge una maximum cruise altitude di 45.000 piedi/13.716 metri e ha la cabin altitude più bassa della sua categoria, pari a 4.800 piedi/1.463 m, volando a 41.000 piedi/12.497 m. A tutto questo si aggiungono 100% fresh air, plasma ionization air purification system e 10 Gulfstream Panoramic Oval Windows. Con la cabina più lunga della sua categoria e due living areas, il G300 può ospitare fino a 10 passeggeri.

Il G300 Harmony Flight Deck include sei touchscreen, abbinati con la Phase-of-Flight intelligence, offrendo ai piloti una tecnologia intuitiva. Un Synthetic Vision-Primary Flight Display visualizza piste e terreno in immagini 3D per aumentare la situational awareness da parte del pilota, mentre il pluripremiato Predictive Landing Performance System di Gulfstream visualizza dinamicamente il runway stopping point in real time.

Con una combinazione ideale di dimensioni, avionica avanzata e design aerodinamico, il G300 è pronto per un volo veloce ed efficiente grazie ai suoi high-thrust Honeywell engines, abbinati alla Gulfstream wing per favorire l’efficienza nei consumi”, prosegue Gulfstream Aerospace.

“Il G300 program sta facendo grandi progressi e la visione di questo velivolo è sulla buona strada per diventare realtà per i nostri clienti, che cercano un aereo che superi le loro aspettative nella super-midsize class”, ha aggiunto Burns.

“Gulfstream ha già completato quasi 22.000 ore di test presso i suoi laboratori all’avanguardia, che includono un Integration Test Facility (ITF) con Iron Bird capability. Il centro ha completato il suo “first flight” il mese scorso. Ha inoltre completato quasi 2.000 ore di ground test sul primo velivolo e ha avviato la produzione di altri due test aircraft”, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)