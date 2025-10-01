Emirates amplia il programma per London Heathrow a 48 voli settimanali

Emirates sta sbloccando maggiori opportunità di viaggio con l’aggiunta di sei voli settimanali al suo programma per London Heathrow, a partire dal 26 ottobre 2025.

“Il programma potenziato per la stagione invernale segue una crescita e una domanda record, offrendo maggiore comodità e possibilità di scelta degli orari di partenza per i viaggiatori in viaggio da e per London Heathrow, ed è perfetto per servire il picco di traffico di fine anno.

Emirates vola già sei volte al giorno da e per London Heathrow e tutti i voli sono operati dal suo Airbus A380, la sua ammiraglia. I voli aggiuntivi saranno operativi tutti i giorni, tranne il venerdì, durante il periodo invernale con il Boeing 777-300ER della compagnia aerea, offrendo oltre 350 posti a tratta in una configurazione a tre classi, suddivisa in First, Business ed Economy.

Partenze notturne in orari strategici da London Heathrow a Dubai offrono comodi collegamenti verso destinazioni come Durban, Phuket, Kuala Lumpur, Hong Kong, Pechino, Shenzhen, Guangzhou e Giacarta. I voli per London Heathrow offrono collegamenti puntuali per i viaggiatori provenienti da città dell’Asia occidentale come Ahmedabad, Lahore, Maldive, Hyderabad e Chennai, Pechino e Shanghai nella Cina continentale, nonché da diverse località del Medio Oriente, tra cui Bahrain, Dammam e Riyadh”.

“Il volo EK41 partirà da Dubai lunedì, martedì, mercoledì, sabato e domenica alle 13:40, arrivando a London Heathrow alle 17:40. Il volo di ritorno, EK42, parte da London Heathrow alle 22:35 di lunedì, mercoledì e domenica, con arrivo a Dubai alle 09:35 del giorno successivo.

Il volo di ritorno, EK42, parte da London Heathrow alle 21:20 di martedì e sabato, con arrivo a Dubai alle 08:20 del giorno successivo.

Il giovedì, l’EK41 partirà da Dubai alle 12:55, con arrivo a London Heathrow alle 16:55. Il volo di ritorno, EK42, parte da London Heathrow alle 21:20, con arrivo a Dubai alle 08:20 del giorno successivo. Tutti gli orari sono espressi in ora locale”, prosegue Emirates.

“L’aumento delle frequenze presso gli hub londinesi di Emirates, tra cui London Heathrow e London Gatwick, porterà il totale dei voli settimanali della compagnia aerea a 90 entro l’inizio del prossimo anno. Il mese scorso, Emirates ha annunciato un quarto volo giornaliero per London Gatwick, a partire dall’8 febbraio 2026, operato con il più recente aeromobile della compagnia aerea, l’Airbus A350.

Entro febbraio 2026, Emirates servirà il Regno Unito con 146 voli settimanali attraverso i suoi tre aeroporti londinesi London Heathrow, Gatwick e Stansted, oltre ai suoi gateway regionali di Manchester, Birmingham, Newcastle, Glasgow ed Edimburgo“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)