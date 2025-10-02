Dassault Aviation: nuovo ordine per il Falcon Albatros

Il 26 settembre 2025, la French Defense Procurement and Technology Agency (DGA) ha ordinato a Dassault Aviation cinque Falcon 2000 Albatros aircraft, nell’ambito del Maritime Surveillance and Intervention Aircraft (AVSIMAR) program.

“Nell’ambito di questo programma sono previsti dodici velivoli, di cui sette ordinati a dicembre 2020. Dassault Aviation, insieme alle numerose aziende francesi che contribuiscono ai Falcon programs, desidera ringraziare il French Ministry for the Armed Forces, la French Navy e la DGA per la fiducia accordata.

Il Falcon 2000 Albatros è dotato di un multifunction radar alloggiato sotto la fusoliera, di una high-performance optronic turret, observation windows, SAR (Search & Rescue) kit release solution e sistemi di comunicazione dedicati. È basato sul business jet Falcon 2000LXS, l’ultimo arrivato nella famiglia Falcon 2000, con diverse centinaia di unità in servizio in tutto il mondo. Il versatile Falcon 2000LXS ha un’autonomia di 4.000 nm e offre ottime low-speed performance, consentendogli di operare negli aeroporti più impegnativi”, afferma Dassault Aviation.

“Il Falcon 2000 Albatros è sviluppato da Dassault Aviation in collaborazione con Naval Group, Safran e Thales. I velivoli vengono testati presso il Dassault Aviation flight test center a Istres, nel sud della Francia, mentre la Mérignac facility, nella Francia occidentale, è responsabile dei lavori di conversione”, prosegue Dassault Aviation.

Éric Trappier, Presidente e CEO di Dassault Aviation, ha dichiarato: “Dal Falcon 20 della U.S. Coast Guard al Falcon 900 e al Falcon 2000MSA della Japanese Coast Guard, fino al Falcon 200 Gardian e 50M in servizio presso la French Navy, vantiamo una vasta esperienza nella sorveglianza marittima. Diversi Paesi hanno mostrato interesse per questi velivoli, che forniscono una risposta efficace alle principali sfide della protezione del territorio e della sicurezza marittima, tra cui la lotta all’inquinamento e al traffico illecito, il monitoraggio delle frontiere e delle zone esclusive, il controllo della pesca e la ricerca e soccorso in mare. È quindi naturale che la Francia, che possiede la seconda exclusive economic zone più grande al mondo, sia in prima linea nell’utilizzo di questo tipo di velivolo. Dassault Aviation vanta inoltre una competenza unica in Europa nel pattugliamento marittimo, con gli Atlantique 1 and 2 aircraft, progettati in particolare per svolgere la missione altamente impegnativa di proteggere i sottomarini”.

“Negli ultimi 60 anni Dassault Aviation ha adattato molti velivoli Falcon per missioni quali maritime surveillance, medical evacuation, cargo transport, calibration, intelligence gathering, and training. Questi velivoli multiruolo rappresentano circa il 10% della Falcon fleet attualmente in servizio”, conclude Dassault Aviation.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation)