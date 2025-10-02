Emirates, flydubai e Dubai Finance collaborano per accelerare la “Dubai Cashless Strategy”

Emirates e flydubai hanno firmato due Memorandum d’Intesa (MoU) con Dubai Finance (DOF) per promuovere iniziative di pagamento digitale e la “Dubai Cashless Strategy” tra i turisti internazionali, consolidando la posizione della città come hub globale dell’economia digitale.

“Con oltre 18,7 milioni di turisti in visita a Dubai nel 2024, i cash-reliant travellers rappresentano il più grande potenziale inesplorato dell’emirato per l’adozione dei pagamenti digitali.

Due distinti protocolli d’intesa sono stati firmati da Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Officer e Hamad Obaidalla, flydubai Chief Commercial Officer con Ahmad Ali Meftah, Executive Director of the Central Accounts Sector at DOF, con la presenza di His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline & Group, His Excellency Abdulrahman Saleh Al Saleh, Director General of DOF, insieme a senior Emirates Group and flydubai executives”, afferma Emirates.

Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Officer, ha dichiarato: “La partnership strategica di Emirates con DOF rappresenta un’opportunità significativa per accelerare l’adozione dei pagamenti digitali nel nostro ecosistema turistico. Sfruttando la nostra competenza e infrastruttura combinate, supportiamo la visione cashless di Dubai e alimentiamo direttamente le ambizioni dell’Agenda D33, consentendo il business case per un turismo digitale che crei esperienze di viaggio senza interruzioni. Grazie alla nostra rete globale, Emirates promuoverà inoltre l’ecosistema cashless di Dubai a livello internazionale, incoraggiando milioni di visitatori ogni anno ad adottare soluzioni digitali sicure fin dal momento della prenotazione del biglietto. Ci auguriamo che ciò che stiamo costruendo oggi diventi il modello che altre grandi città seguiranno”.

Hamad Obaidalla, flydubai Chief Commercial Officer, ha dichiarato: “La nostra collaborazione con DOF rappresenta un passo fondamentale per l’avanzamento della strategia cashless di Dubai. flydubai si impegna ad adottare soluzioni digitali e questa partnership ci consentirà di migliorare ulteriormente l’esperienza di viaggio di milioni di visitatori internazionali che scelgono Dubai ogni anno. Rendendo i pagamenti cashless più semplici, sicuri e accessibili, non solo miglioriamo la comodità per i nostri clienti, ma contribuiamo anche alla visione di Dubai di diventare un hub globale leader per l’innovazione digitale e la crescita economica”.

“La nostra partnership con Emirates e flydubai rappresenta un’importante pietra miliare nell’implementazione della strategia cashless di Dubai”, ha dichiarato Ahmed Ali Muftah, Executive Director of the Central Accounts Sector at DOF. “Contribuirà ad ampliare l’adozione dei pagamenti digitali tra l’ampio segmento di visitatori e turisti che Dubai attrae ogni anno. Il rafforzamento di canali di pagamento intelligenti e sicuri consolida la posizione di Dubai come destinazione globale per il turismo digitale e un’economia guidata dall’innovazione. Riflette inoltre il nostro impegno ad accelerare la transizione verso una società senza contanti che raggiunga i massimi livelli di efficienza e sostenibilità finanziaria. Siamo fiduciosi che questa collaborazione aprirà nuovi orizzonti per l’adozione di soluzioni finanziarie avanzate, supportando la crescita economica sostenibile dell’emirato”.

Amna Mohamed Lootah, Director of Digital Payments Regulation Division at DOF, ha dichiarato: “Emirates e flydubai svolgono un ruolo chiave nel guidare un cambiamento positivo nel settore dei viaggi di Dubai. Questa partnership riflette il nostro impegno comune per soluzioni finanziarie innovative, migliora l’esperienza turistica intelligente e supporta un ambiente finanziario fluido, sicuro e sostenibile per tutti. Ci impegniamo a fornire un ambiente finanziario fluido e sicuro per tutti, contribuendo alla sostenibilità finanziaria e alla crescita economica a lungo termine di Dubai”.

“La partnership sfrutterà i consolidati legami di DOF con gli enti governativi e la consolidata esperienza di entrambe le compagnie aeree nei pagamenti digitali, con una percentuale significativa del business globale di Emirates e flydubai realizzata tramite transazioni digitali. Emirates offre 14 gateway di pagamento ai suoi clienti e Skywards, il pluripremiato programma fedeltà di Emirates e flydubai, è già una valuta digitale al 100% per accumulare e riscattare vantaggi.

I MoU mirano a migliorare la collaborazione in diverse aree, tra cui lo scambio di competenze, know-how tecnico e best practice per soluzioni cashless nell’ecosistema dei viaggi e del turismo. Tutte le parti esploreranno le opportunità per organizzare workshop e sessioni di formazione e valuteranno le tendenze nell’adozione dei pagamenti a supporto degli sforzi di pianificazione strategica.

Le collaborazioni saranno rivolte a turisti e viaggiatori che pianificano il loro soggiorno a Dubai, sviluppando iniziative che migliorino e rendano l’esperienza di pagamento digitale più inclusiva”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)