JetBlue presenta la special livery ‘Isla del Bluencanto’

JetBlue ha presentato oggi Isla del Bluencanto, una nuova e vivace livrea disegnata dall’artista portoricano Juan Gutiérrez Rovira, noto anche come The Stencil Network.

“Selezionato tramite un voto pubblico a marzo, il design celebra la ricca cultura e lo spirito di Porto Rico, mettendo in mostra i simboli iconici del patrimonio portoricano.

Il nome Isla del Bluencanto unisce il soprannome affettuoso di Porto Rico, Isla del Encanto, a JetBlue, simboleggiando il legame tra l’isola e la compagnia aerea. Il nuovo look dell’aereo è stato svelato oggi al The Flight Park in San Juan Luis Muñoz Marín International Airport (SJU), dove membri della comunità, leader locali e membri dell’equipaggio di JetBlue si sono riuniti per celebrare il colorato omaggio all’isola”, afferma JetBlue.

“Porto Rico è al centro della storia di JetBlue fin dal lancio del servizio sull’isola nel 2002 e siamo onorati di dedicare la nostra nuova livrea speciale, Isla del Bluencanto, a questa vivace comunità”, ha dichiarato Marty St. George, JetBlue’s president. “Creato da un artista locale come tributo all’isola, il design riflette l’orgoglio e la tradizione di Porto Rico, riaffermando al contempo il profondo e duraturo impegno di JetBlue. Isla del Bluencanto è una celebrazione della cultura, della storia e della gente di Porto Rico e, con questo aereo, portiamo con orgoglio un pezzo dell’isola ovunque voli, ispirando sempre più viaggiatori a scoprire questa splendida destinazione”.

“A nome di Aerostar Puerto Rico e degli 8.000 professionisti che fanno parte della Luis Muñoz Marín International Airport community, celebriamo con orgoglio l’iniziativa di JetBlue di mettere in mostra la ricca cultura e identità di Porto Rico”, ha dichiarato Jorge Hernández, Presidente e CEO di Aerostar. “Questa iniziativa sottolinea lo straordinario talento della nostra gente e porta un meritato riconoscimento ai nostri artisti”.

“Caratterizzata da simboli culturali iconici, Isla del Bluencanto rappresenta una celebrazione della popolazione dell’isola. La livrea incorpora elementi di design iconici.

All’inizio di quest’anno, JetBlue ha lanciato un’iniziativa invitando fan e clienti a votare la loro livrea preferita tra tre concept creati dagli artisti portoricani Juan Gutiérrez, Elizabeth Barreto e Natalia Nicole. Il design di Gutiérrez ha ricevuto il maggior numero di voti. Il debutto di Isla del Bluencanto segna il secondo special livery design che JetBlue dedica a Porto Rico, dopo Bluericua del 2018.

JetBlue ha mantenuto forti legami con Porto Rico per oltre 23 anni, rafforzando costantemente la sua posizione di principale compagnia aerea dell’isola nel corso del tempo”, prosegue JetBlue

“Quest’inverno, la compagnia aerea opererà più di 45 voli giornalieri da e per Porto Rico, continuando ad espandere la propria rete, aggiungendo ulteriori voli tra l’isola, le principali città della terraferma, l’America Latina e i Caraibi. JetBlue offre più posti da Porto Rico verso gli Stati Uniti continentali e destinazioni internazionali di qualsiasi altra compagnia aerea, oltre al maggior numero di destinazioni verso gli Stati Uniti continentali, riaffermando il suo ruolo di compagnia aerea leader dell’isola.

La compagnia aerea impiega quasi 800 membri dell’equipaggio sull’isola. Nel dicembre 2024, JetBlue ha aperto la sua prima crew base al di fuori degli Stati Uniti continentali a San Juan“, conclude JetBlue.

(Ufficio Stampa JetBlue Airways – Photo Credits: JetBlue Airways)