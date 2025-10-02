Il Bombardier Global 7500 raggiunge il suo 150° Speed Record

Bombardier ha annunciato che il suo business jet Global 7500 ha appena raggiunto un nuovo traguardo in termini di performance con il suo 150° speed record, il più alto mai stabilito da un single business aircraft type.

“Tra gli ultimi traguardi raggiunti da questo aereo figurano importanti city pair speed records, come Tokyo-Los Angeles, Toronto-Parigi, New York-Londra e Hong Kong-Montreal. Inoltre, l’aereo ha raggiunto una averaged a speed superiore a 1.000 km/h in 20 delle sue missioni da record, portando i passeggeri a destinazione in tempi record.

Tra i precedenti successi del Global 7500 figurano il volo più lungo mai registrato nella business aviation – un volo di 8.225 miglia nautiche (15.232,7 km) da Sydney a Detroit – e la industry’s longest range non-stop mission, da London City Airport a Los Angeles“, afferma Bombardier.

“Il Global 7500 continua a ridefinire il concetto di business aviation”, ha dichiarato Jean-Christophe Gallagher, Executive Vice President, Aircraft Sales and Bombardier Defense. “I nostri clienti contano su di noi per offrire uno strumento aziendale con i più alti standard in termini di lusso, velocità e affidabilità, e il Global 7500 supera ogni aspettativa. Molti di questi record sono stati stabiliti con passeggeri a bordo in condizioni e aeroporti diversi, il che rende questi risultati ancora più significativi e il raggiungimento di questo apice ancora più straordinario”.

“Con una top speed di Mach 0,925 e un baseline range di 7.700 miglia nautiche (14.260 km), il Global 7500 stabilisce un nuovo punto di riferimento per le performance nella ultra-long-range category. Grazie alla sua esclusiva Smooth Flex Wing, l’aereo genera una portanza eccezionale in decollo e in avvicinamento, massimizzando l’efficienza aerodinamica e migliorando la sicurezza, offrendo al contempo il volo più fluido del settore. Riduce inoltre il consumo di carburante, riduce le emissioni e produce eccellenti short-field and high-speed performance, creando la piattaforma perfetta per i nostri clienti più esigenti”, prosegue Bombardier.

“Le caratteristiche uniche del Global 7500 saranno presto migliorate con l’introduzione del Global 8000. Si prevede che l’ammiraglia di Bombardier avrà un industry-leading range di 8.000 miglia nautiche (14.816 km) e una top speed di Mach 0,94, rendendolo l’ultimate all-in-one business aircraft. Sarà inoltre dotato di una ultra-low cabin altitude che ridefinirà gli standard della business aviation.

Il Global 8000 di Bombardier vanta inoltre runway performance paragonabili a quelle di un light jet. Il suo design unico e la sua ingegneria all’avanguardia offrono ai clienti la possibilità di accedere ad aeroporti più piccoli, in cui altri velivoli della sua categoria non possono operare in modo affidabile.

Il Global 7500 ha raggiunto oltre 200 consegne e oltre 280.000 ore di volo, preparando il terreno per il Global 8000, la cui entrata in servizio è prevista entro la fine dell’anno”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)