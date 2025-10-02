Qatar Airways amplia i collegamenti con gli Stati Uniti e il Sud America con Aer Lingus e LEVEL

Qatar Airways offre ora l’accesso a 18 rotte aggiuntive negli Stati Uniti grazie all’ampliamento dei codeshare con i suoi partner di International Airlines Group (IAG), Aer Lingus e LEVEL.

“Con i recenti miglioramenti, Qatar Airways ha rafforzato la sua partnership con IAG e i suoi vettori per espandere la connettività globale tra le Americhe, l’Europa e il Medio Oriente.

Dopo il successo del lancio del codeshare con Aer Lingus nel 2024, Qatar Airways ha ampliato la sua partnership con Aer Lingus per condividere il codice sui voli della compagnia irlandese da Dublin Airport (DUB) verso 11 città degli Stati Uniti, tra cui Boston, Bradley International nel Connecticut, Cleveland, Indianapolis, Minneapolis, Nashville, Newark, Orlando, Philadelphia e presto anche Las Vegas.

Inoltre, Qatar Airways ha reintrodotto il suo codeshare agreement con LEVEL, il principale operatore di voli a lungo raggio presso il Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport (BCN), per condividere il codice sui voli LEVEL verso Boston, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco, Buenos Aires e presto anche Santiago“, afferma Qatar Airways.

Thierry Antinori, Chief Commercial Officer, Qatar Airways, ha dichiarato: “In Qatar Airways crediamo nell’offrire ai passeggeri una scelta più ampia e completa per viaggiare verso le loro destinazioni preferite. Insieme ai nostri partner di International Airlines Group, Aer Lingus e LEVEL, che integrano le nostre partnership esistenti, Qatar Airways sta definendo un nuovo standard in termini di comfort per i passeggeri e connettività globale con 18 rotte aggiuntive verso gli Stati Uniti e il Sud America. Questo progresso strategico migliora il pluripremiato servizio di Qatar Airways nelle Americhe e in Europa e consente ai viaggiatori di queste regioni di accedere senza problemi a oltre 170 destinazioni della nostra rete globale attraverso l’Hamad International Airport, il miglior aeroporto del Medio Oriente secondo Skytrax nel 2025”.

Susanne Carberry, Chief Customer Officer, Aer Lingus, ha dichiarato: “Aer Lingus è lieta di collaborare con Qatar Airways per estendere i nostri servizi ai clienti che viaggiano verso diverse destinazioni di punta negli Stati Uniti. Negli ultimi anni Aer Lingus ha ampliato significativamente la sua rete nordamericana, con diverse rotte operate dal nostro nuovo Airbus A321 XLR. I clienti che volano con Aer Lingus verso il Nord America possono anche usufruire della Dublin Airport US Pre-Clearance facility, che consente loro di superare comodamente le formalità di immigrazione prima di lasciare Dublino e arrivare negli Stati Uniti come passeggeri domestici. Non vediamo l’ora di accogliere nuovi clienti a bordo grazie alla nostra partnership con Qatar Airways e di offrire loro un caloroso benvenuto irlandese, l’eccellente servizio per cui siamo rinomati e l’esperienza di volo più confortevole e moderna”.

Lucía Adrover, Chief Commercial and Network Officer, LEVEL, ha dichiarato: “Siamo lieti di rinnovare la nostra partnership con Qatar Airways e di ampliare ulteriormente il nostro codeshare agreement, per continuare a contribuire al rafforzamento della long-haul connectivity a Barcellona. LEVEL collega il Medio Oriente e l’Asia con le Americhe via Barcellona, con il suo modello di compagnia aerea di nuova generazione progettato per offrire un’esperienza di viaggio competitiva, fluida e accogliente”.

“Gli ultimi miglioramenti della partnership di Qatar Airways rientrano nel suo codeshare portfolio con tutti i vettori IAG, tra cui British Airways, Iberia, LEVEL e Vueling, consolidando la sua posizione nel mercato europeo.

I membri del Privilege Club di Qatar Airways possono sfruttare al meglio questa nuova opportunità per accumulare Avios su questi voli in codeshare con Aer Lingus e LEVEL. I membri possono utilizzare i loro Avios per travel and lifestyle rewards a loro scelta, tra cui la partecipazione a offerte per esperienze con la Privilege Club Collection.

Qatar Airways rimane un leader di spicco nella connettività globale e opera verso oltre 170 destinazioni in tutto il mondo. Le prenotazioni con la ‘World’s Best Airline’, eletta da Skytrax nel 2025, possono essere effettuate sul sito qatarairways.com o tramite l’applicazione mobile della compagnia aerea”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)