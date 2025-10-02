Danimarca: nuove rotte dirette dall’Italia a Billund

A partire dalla primavera 2026, sarà ancora più facile per i viaggiatori italiani raggiungere la Danimarca occidentale grazie a nuove rotte dirette su Billund in partenza da Milano Bergamo, Roma e Napoli.

“Un collegamento che amplia sensibilmente le opportunità di viaggio verso una regione ricca di attrazioni culturali, naturali e family-friendly. Ad operare i nuovi collegamenti sarà la compagnia Norwegian, che con questo investimento rafforza la connettività tra l’Italia e la Danimarca, rispondendo a una domanda turistica in aumento e contribuendo a facilitare l’accesso a una delle aree più dinamiche del Paese.

Billund è universalmente conosciuta come la casa di LEGO, con due attrazioni iconiche come LEGOLAND® Billund Resort e LEGO House, mete imperdibili per le famiglie e i fan dei celebri mattoncini di tutte le età. Ma la destinazione è molto più di un parco a tema: Billund è il punto di partenza ideale per esplorare l’intero Jutland, tra esperienze culturali, natura selvaggia e città vibranti”, afferma VisitDenmark.

“Uno dei grandi vantaggi di un viaggio in Danimarca è la facilità di spostamento: distanze brevi, infrastrutture moderne e ottimi collegamenti ferroviari e di trasporto pubblico consentono di vivere più esperienze in un unico viaggio.

Kolding e Vejle sono due cittadine affacciate sui fiordi, a breve distanza da Billund. Kolding è nota per il Koldinghus, un castello medievale trasformato in polo culturale, e per il Trapholt Museum, dedicato all’arte moderna e al design danese. Vejle, invece, stupisce con il suo waterfront innovativo.

Aarhus, la seconda città della Danimarca, a solo un’ora da Billund, è un vibrante mix di architettura contemporanea e tradizione.

La costa occidentale dello Jutland – Patrimonio UNESCO grazie al Wadden Sea, offre un’esperienza a contatto diretto con la natura.

Sul lato orientale, la vivace città di Horsens custodisce arte urbana, musei e una scena culturale in crescita.

Spingendosi fino alla punta estrema, si arriva a Skagen, località iconica dove si incontrano i due mari – Mare del Nord e Mar Baltico – in un paesaggio unico al mondo. Skagen è anche un luogo dal forte fascino artistico, legato alla celebre scuola di pittori che qui trovò ispirazione alla fine dell’Ottocento”, prosegue VisitDenmark.

“Grazie a queste nuove rotte, i viaggiatori italiani – dalle famiglie agli appassionati di city break e natura – avranno un accesso diretto a un’area ancora poco conosciuta ma di grande fascino. Per il travel trade, l’espansione di Norwegian su Billund apre possibilità concrete per arricchire la programmazione con esperienze differenziate: dal turismo family-friendly alle proposte culturali e outdoor”, conclude VisitDenmark.

(Ufficio Stampa VisitDenmark – Photo Credits: Md80.it)