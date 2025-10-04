KLM introduce il primo A350 Simulator nei Paesi Bassi

KLM ha ufficialmente commissionato il primo Airbus A350 simulator nei Paesi Bassi, segnando un passo significativo nella preparazione dell’arrivo dell’A350, che entrerà a far parte della flotta alla fine del 2026.

“Questo simulatore avanzato offre ai piloti KLM una formazione sulle tecnologie e procedure più recenti in un ambiente realistico e sicuro.

Il simulatore è stato costruito da CAE a Montreal, dove si è svolto anche il processo di accettazione, simile a quello di un aereo reale. In Canada, cockpit and systems sono stati sottoposti a test approfonditi prima che il simulatore venisse spedito in Europa in parti”, afferma KLM.

“L’installazione a Schiphol-Est ha presentato una sfida logistica: a causa delle sue dimensioni, il simulatore non poteva passare attraverso il main gate e ha dovuto essere issato oltre la recinzione. Ora è completamente installato e pronto all’uso. Il primo gruppo di A350 pilots inizierà a breve l’addestramento”, prosegue KLM.

“Con l’introduzione dell’A350, KLM continua a modernizzare la sua flotta. L’aereo genera fino al 40% di rumore in meno e consuma il 25% di carburante in meno rispetto agli aerei di vecchia generazione. Grazie all’utilizzo di materiali resistenti e leggeri come i compositi e il titanio, l’A350 può coprire distanze maggiori con emissioni ridotte”, conclude KLM.

(Ufficio Stampa KLM – Photo Credits: KLM)