SAS approfondisce la partnership commerciale con Virgin Atlantic

Scandinavian Airlines ha annunciato un accordo ampliato con Virgin Atlantic, che offrirà ai clienti SAS un maggiore accesso a diverse destinazioni a lungo raggio.

Nell’ambito dell’accordo, SAS applicherà il suo codice “SK” su voli Virgin Atlantic selezionati da London Heathrow, offrendo ai clienti SAS un accesso agevole a destinazioni come Città del Capo, Johannesburg, Dubai e Malé alle Maldive. I clienti beneficeranno inoltre di orari coordinati e della comodità di prenotare questi voli direttamente tramite i canali SAS. Altre destinazioni saranno presto aggiunte.

“Questo codeshare ampliato con Virgin Atlantic rafforza l’offerta di SAS sia per i viaggiatori d’affari che per quelli di piacere, aprendo più opzioni verso destinazioni popolari. Inserendo il nostro codice sui voli Virgin Atlantic, rendiamo più facile per i nostri clienti raggiungere facilmente London Heathrow e godere di un’esperienza di viaggio fluida”, ha dichiarato Paul Verhagen, Chief Commercial Officer, SAS.

Juha Jarvinen, Chief Commercial Officer, Virgin Atlantic, ha commentato: “Siamo lieti di rafforzare la nostra partnership con SAS attraverso l’espansione del codeshare, a dimostrazione del nostro continuo impegno a collaborare con l’altra compagnia aerea SkyTeam. Ciò significa che un numero maggiore di clienti potrà usufruire di collegamenti senza interruzioni tramite London Heathrow verso le nostre incredibili destinazioni, tra cui Dubai, le Maldive e il Sudafrica, oltre a godere dell’esperienza cliente premium per cui Virgin Atlantic è famosa”.

SAS e Virgin Atlantic hanno siglato un bilateral codeshare agreement nell’ottobre 2024. I nuovi voli in codeshare saranno prenotabili a partire dal 6 ottobre, con partenza dall’8 ottobre.

(Ufficio Stampa SAS)