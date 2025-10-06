Austrian Airlines e MAK lanciano nuovi amenity kits per la Business Class

I passeggeri di Business Class a bordo dei voli a lungo raggio di Austrian Airlines hanno qualcosa di nuovo da aspettarsi: grazie a una nuova partnership tra Austrian Airlines e il MAK – Museum of Applied Arts, a partire da ottobre saranno disponibili nuovi amenity kits sui voli a lungo raggio operati dalla compagnia aerea.

“D’ora in poi, l’attenzione sopra le nuvole non sarà rivolta solo al benessere dei passeggeri della business class di Austrian Airlines, ma anche al legame visibile con importanti artisti della storia austriaca. In particolare, il MAK ha fornito tre disegni tessili provenienti dagli archivi della Wiener Werkstätte, la comunità di artisti visivi di fama mondiale fondata nel 1903. Questi disegni tessili sono stati utilizzati dall’Austrian Design Team per la progettazione degli amkenity kits. I tre disegni tessili sono stati creati da tre dei più importanti artisti della Wiener Werkstätte: Koloman Moser, Dagobert Peche, Mathilde Flögl”, afferma Austrian Airlines.

“Siamo lieti di collaborare con il MAK, uno dei musei più importanti al mondo nel suo genere. Utilizzando i design tessili forniti dal MAK, l’Austrian Design Team ha creato sei versioni dei nuovi amenity kits, che renderanno il viaggio ancora più piacevole e, soprattutto, più artistico per i nostri passeggeri di Business Class”, afferma Annette Mann, CEO di Austrian Airlines, sottolineando l’importanza della collaborazione per la compagnia aerea austriaca.

Fondato nel 1863, il MAK è ospitato in uno degli edifici più magnifici di Vienna ed è uno dei tre musei di arti applicate più importanti al mondo. La collezione del MAK comprende oltre 900.000 oggetti e stampe risalenti a cinque secoli fa.

Lilli Hollein, Director General and Scientific Director of the MAK: “La Wiener Werkstätte, il cui archivio è conservato al MAK, segna un’epoca d’oro delle arti applicate in Austria e una nuova estetica che continua a influenzare il design ancora oggi”.

“I nuovi amenity kits per i passeggeri di Business Class sui voli a lungo raggio di Austrian Airlines includono una mascherina per dormire abbinata, uno spazzolino da denti, dentifricio, tappi per le orecchie e calzini. Gli articoli sono confezionati in una confezione di carta prodotta da Skysupply. Una fascetta intorno all’amenity kit fornisce ai passeggeri informazioni di base sul MAK e sull’artista i cui disegni sono stati utilizzati per crearlo.

Particolarmente interessante, e non solo per i collezionisti, è il fatto che ogni design sia disponibile in due varianti di colore. Ciò significa che i passeggeri potranno scoprire lo stesso artista con una combinazione di colori diversa sia sui voli di andata che su quelli di ritorno. Allo stato attuale, gli amenity kits saranno disponibili sui voli a lungo raggio Austrian per un totale di due anni, con ogni design utilizzato per otto mesi alla volta.

La collaborazione segna l’inizio di una collaborazione a lungo termine tra Austrian Airlines e MAK. Sono attualmente in corso lavori per la riprogettazione degli amenity kits di Premium Economy Class, che saranno disponibili a bordo degli aerei tra pochi mesi”, conclude Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines)