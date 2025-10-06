Norwegian Group inaugura l’autunno con 2,7 milioni di passeggeri e presenta nuove rotte

A settembre Norwegian ha registrato 2.302.536 passeggeri, mentre Widerøe 395.637, portando il totale del Gruppo a 2.698.173 passeggeri. Il 26 settembre Norwegian ha annunciato che eserciterà l’opzione per espandere il suo Boeing MAX 8 order di 30 aeromobili, portando il totale a 80. Norwegian ha anche presentato diverse nuove rotte, tra cui 10 dall’aeroporto di Billund.

“Settembre è stato un mese positivo sia in termini di numero di passeggeri che di load factor. Questo conferma che disponiamo di una rete interessante, ben adattata alle esigenze di viaggio dei nostri clienti. Widerøe continua a registrare ottime performance e sono molto soddisfatto delle prestazioni operative e della regolarità che sta offrendo. Presto Widerøe entrerà a far parte di Norwegian Reward e vorrei dare il benvenuto a tutti i loro clienti che aderiranno al nostro pluripremiato programma fedeltà a partire dal 16 ottobre”, ha dichiarato Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

La capacità (ASK) di Norwegian a settembre è stata in aumento del 2% rispetto allo scorso anno. Il traffico passeggeri (RPK) per Norwegian è in aumento del 3%. Il load factor è stato dell’86,6%, in aumento di 1,4 punti percentuali. Norwegian ha operato una media di 89 aeromobili a settembre.

La capacità (ASK) di Widerøe a settembre è in aumento dell’11% rispetto allo scorso anno, mentre il load factor è stato del 73,4%, in calo di 0,1 punti percentuali.

La puntualità di Norwegian e Widerøe, definita come la quota di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario previsto, è stata rispettivamente del 78,9% e del 94,0%. La regolarità, misurata dalla quota di scheduled flight effettuati, è stata del 99,1% per Norwegian e del 98,4% per Widerøe.

Settembre ha portato diversi importanti sviluppi per Norwegian Group. Oltre all’annuncio dell’adesione di Widerøe a Norwegian Reward, Norwegian ha lanciato il summer programme 2026 ed esercitato l’opzione per espandere l’ordine del Boeing MAX 8 (leggi anche qui).

“Questo è stato un mese particolarmente attivo. Sono molto lieto di poter confermare che eserciteremo la nostra opzione per espandere l’ordine Boeing di 30 aeromobili. Questo sarà fondamentale per il continuo rinnovamento della nostra flotta e sottolinea le ambizioni di crescita di Norwegian negli anni a venire. Abbiamo lanciato il nostro programma estivo il 10 settembre e abbiamo aggiunto diverse nuove ed entusiasmanti destinazioni, tra cui 10 nuove rotte internazionali da Billund, in Danimarca. L’andamento delle prenotazioni è incoraggiante, con carichi elevati durante le vacanze autunnali e una domanda di viaggi invernali e natalizi in aumento”, ha proseguito Geir Karlsen.

Oltre al base summer programme, Norwegian ha lanciato otto nuove rotte a settembre e ha successivamente annunciato 10 nuove rotte da Billund:

Oslo – Tangeri

Oslo – Palermo

Bergen – Riga

Bergen – Palanga

Stoccolma – Milano

Stoccolma – Amburgo

Göteborg – Tirana

Copenaghen – Cluj

Da Billund:

Barcellona, Bergamo, Chania, Edimburgo, Roma, Las Palmas (Gran Canaria), Malta, Napoli, Nizza, Porto.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)