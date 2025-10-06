Etihad Airways lancia due nuove rotte verso il Sud-Est asiatico

Etihad Airways ha celebrato il lancio di due nuove rotte verso il Sud-est asiatico, portando la rete globale della compagnia a 83 destinazioni.

“Il 2 ottobre la compagnia aerea ha operato il suo primo volo per Medan, a Sumatra, Indonesia, seguito dal lancio dei voli per Phnom Penh, la capitale del Kingdom of Cambodia, il 3 ottobre. Queste nuove rotte rafforzano l’impegno della compagnia aerea nel migliorare la connettività globale, arricchire gli scambi culturali e i collegamenti economici tra il Sud-est asiatico e i mercati di Medio Oriente, Europa e Africa”, afferma Etihad Airways.

“Siamo orgogliosi di espandere la nostra rete nel Sud-est asiatico, invitando più ospiti in tutta la regione a esplorare la nostra casa con una rotta comoda e diretta per Abu Dhabi, creando nuovi collegamenti commerciali e turistici tra Abu Dhabi e la regione. Siamo inoltre lieti di incoraggiare e ispirare i viaggi verso questi due nuovi luoghi culturalmente ricchi e diversificati: sia Sumatra che Phnom Penh sono destinazioni straordinarie con meraviglie naturali e artificiali da offrire ed esplorare”, ha dichiarato Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer at Etihad Airways.

“Il volo inaugurale di Etihad per Medan apre le porte a uno dei segreti meglio custoditi del Sud-est asiatico e a una delle regioni più affascinanti ma meno conosciute dell’Indonesia. Oltre al turismo, Medan è un fiorente centro economico, rendendo la nuova rotta un prezioso canale per gli affari e il commercio tra Indonesia, Medio Oriente, Europa e Africa. Etihad vola a Medan tre volte alla settimana.

Per celebrare l’ingresso di Etihad in Cambogia, la compagnia aerea ha introdotto quattro voli settimanali che collegano il Regno con il network globale di Abu Dhabi, aumentando a sei voli a settimana dal 1° novembre 2025. Phnom Penh accoglie i visitatori con il suo vivace lungofiume, i vivaci mercati e la dinamica scena gastronomica. La città funge da porta d’accesso ai tesori culturali della Cambogia.

Entrambe le nuove rotte sono operate dal nuovo Airbus A321LR di Etihad, che porta sulla rotta le cabine premium e la straordinaria ospitalità di Etihad. L’A321LR presenta una configurazione a tre cabine, tra cui le prime narrowbody First Suite di Etihad: spazi privati e chiusi con porte scorrevoli, letti completamente reclinabili e dettagli di design personalizzati, normalmente riservati alle long-haul widebody operations. Gli ospiti possono prenotare l’enhanced First Deluxe service di Etihad, che offre un Concierge personale, Etihad Global Chauffeur, Meet and Assist e altri vantaggi esclusivi per i passeggeri di First Class“, prosegue Etihad Airways.

“Etihad sta espandendo la sua presenza nel Sud-Est asiatico con l’aggiunta di Sumatra (Medan) e Phnom Penh alla sua rete globale in rapida crescita. La compagnia aerea lancerà presto voli per Krabi, Hanoi, Chiang Mai e Hong Kong, rafforzando ulteriormente la sua presenza in Asia. Etihad continua a crescere a un ritmo notevole, lanciando 30 nuove rotte in quattro continenti, tra cui i recenti annunci di Damasco, Palma di Maiorca e Zanzibar, che saranno inaugurate la prossima estate.

Sumatra e Phnom Penh sono destinazioni idonee per l’Extraordinary Challenge della compagnia aerea, che sfida i membri Etihad Guest a essere i primi a visitare cinque, dieci e quindici delle nuove destinazioni della compagnia aerea per vincere fino a cinque milioni di Etihad Guest Miles. La sfida durerà fino al 25 maggio 2026 ed è aperta sia ai nuovi membri Etihad Guest che a quelli già esistenti, offrendo a tutti la possibilità di vincere. I membri possono registrarsi su etihad.com/extraordinary per partecipare e monitorare i propri progressi”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)