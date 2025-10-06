Condizioni di volo convenienti per studenti ora disponibili in tutto il mondo per i voli con le Lufthansa Group Airlines

Lufthansa Group informa: “Gli studenti di tutto il mondo possono ora volare a prezzi ancora più convenienti con le Lufthansa Group Airlines (Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS e Brussels Airlines). La vantaggiosa student fare è ora disponibile anche per i viaggi da Germania, Austria, Belgio, Svizzera e tutti gli altri paesi in cui in precedenza non era possibile. Con questa offerta, gli studenti possono usufruire di vantaggi speciali e condizioni di volo vantaggiose per i semestri all’estero e per gli spostamenti tra il proprio paese d’origine e quello ospitante. L’offerta include fino a due bagagli gratuiti del peso di 23 kg ciascuno. Altri vantaggi includono una tariffa ridotta per il volo, la possibilità di cambiare prenotazione gratuitamente e il rimborso”.

“L’offerta è valida per i biglietti intercontinentali di sola andata e andata e ritorno, ad eccezione dei viaggi da e per Giappone, Canada e Stati Uniti, e può essere prenotata tramite i siti web delle compagnie aeree. Per usufruire di questa offerta, gli studenti devono verificare il proprio Travel-ID via Sheer ID con la prova di iscrizione all’università. Con la sua student fare, Lufthansa Group dà il buon esempio nel supportare la mobilità accademica e gli scambi internazionali”, prosegue Lufthansa Group.

“In questo contesto, le compagnie aeree di Lufthansa Group raccomandano generalmente di installare l’app della compagnia aerea e di creare un Travel-ID profile. Travel-ID contribuisce a semplificare il viaggio: tra le altre cose, consente di integrare i documenti di viaggio e di memorizzare i dati personali per le prenotazioni future e passate. Ulteriori servizi saranno disponibili gradualmente. Inoltre, i viaggiatori con Travel-ID ricevono informazioni personalizzate e suggerimenti. Oltre 15 milioni di clienti di Lufthansa Group hanno già creato un profilo digitale”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)