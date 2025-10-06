La Star Alliance Los Angeles Lounge nominata ‘North America’s Leading Airport Lounge’ per il sesto anno consecutivo

La Star Alliance Los Angeles Lounge è stata nuovamente nominata ‘North America’s Leading Airport Lounge’ ai World Travel Awards 2025, per il sesto anno consecutivo. L’annuncio è stato dato durante la cerimonia di gala “Caribbean & The Americas”, tenutasi quest’anno sulla pittoresca isola di Santa Lucia il 4 ottobre 2025.

Commentando il risultato, Theo Panagiotoulias, CEO di Star Alliance, ha dichiarato: “Il nostro impegno in Star Alliance è quello di creare viaggi fluidi e connessi per i viaggiatori, e le nostre lounge svolgono un ruolo importante in questo. Questo riconoscimento è particolarmente significativo, poiché riflette la fiducia dei viaggiatori e degli esperti del settore e la continua eccellenza della lounge di Los Angeles. Siamo orgogliosi di vederla premiata come leader anno dopo anno”.

Mr. Panagiotoulias ha aggiunto il suo apprezzamento: “Questo risultato è dovuto al team dedicato, il cui duro lavoro mantiene la LAX lounge operativa senza intoppi ogni giorno, e alle nostre compagnie aeree associate, la cui collaborazione è stata determinante per il suo successo”.

“La Star Alliance lounge a Los Angeles International Airport è da tempo considerata una delle lounge aeroportuali più prestigiose al mondo, ricevendo costantemente riconoscimenti da tutto il settore. Con un’ampia superficie di 1.600 metri quadrati, la LAX lounge è nota per la sua terrazza esterna con bracieri, una tranquilla parete d’acqua e una vista mozzafiato sulle colline di Hollywood. Dal fascino rilassato diurno alla vivace atmosfera serale, offre ai viaggiatori uno spazio unico per cenare, lavorare o semplicemente rilassarsi prima del volo.

I World Travel Awards, istituiti nel 1993, celebrano l’eccellenza nei settori dei viaggi, del turismo e dell’ospitalità e sono ampiamente riconosciuti tra i riconoscimenti più prestigiosi del settore”, conclude Star Alliance.

Star Alliance è Official Alliance Partner del World Aviation Festival 2025

Inoltre, Star Alliance ha annunciato: “L’aviazione è un settore in rapida evoluzione, non solo volatile, ma anche uno dei più resilienti. Persone e tecnologia sono il centro nevralgico e ogni giorno si registrano sviluppi positivi. Da anni, rinomate piattaforme ed eventi dedicati all’aviazione riuniscono menti provenienti da tutto il settore e dalle diverse funzioni non solo per condividere le novità del proprio settore, ma anche per co-creare il futuro dell’industria aeronautica. Una di queste piattaforme è il World Aviation Festival.

Star Alliance è orgogliosa di essere official alliance partner per il World Aviation Festival 2025, che si terrà dal 7 al 9 ottobre a Lisbona. Riconosciuto come il più grande evento aeronautico al mondo, il festival riunirà oltre 4.500 partecipanti e 600 relatori provenienti da tutto il settore”.

“È la prima volta che Star Alliance assumerà il ruolo di official alliance partner al World Aviation Festival, a sottolineare la presenza e la leadership in espansione dell’Alleanza. Insieme alla compagnia aerea membro TAP Air Portugal, partner ufficiale dell’evento, Star Alliance parteciperà a conversazioni chiave che plasmeranno il futuro dei viaggi.

Star Alliance crede che la collaborazione sia alla base di progressi significativi. Insieme alle sue compagnie aeree membri, l’Alleanza si impegna a creare viaggi senza intoppi, concentrandosi sul rendere i viaggi non solo più connessi, ma anche efficienti e fluidi in ogni fase.

Anche il senior management di Star Alliance parteciperà a diverse sessioni. Ambar Franco, Vice President – Customer Experience,, parteciperà a conversazioni sull’innovazione orientata al cliente, sul valore aziendale dell’esperienza del cliente e su come il settore possa mantenere i viaggi connessi e fluidi. Renato Ramos, Vice President – Corporate Strategy, condividerà spunti su come creare viaggi senza intoppi per i passeggeri, offrire ai viaggiatori un maggiore controllo e costruire un messaggio di brand unificato”, conclude Star Alliance.

(Ufficio Stampa Star Alliance)