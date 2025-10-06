Qatar Airways celebra una stagione di eventi globali

Qatar Airways informa: “Qatar Airways riafferma il suo ruolo di compagnia aerea di riferimento per collegare fans, professionals and visitors da tutto il mondo alla straordinaria offerta di eventi internazionali del Qatar. Con il Paese ancora una volta all’avanguardia nello sport, nella cultura e nell’innovazione, la compagnia aerea è pronta ad accogliere il mondo in una stagione di esperienze senza pari.

Dalla FIFA U-17 World Cup Qatar 2025™ e dal ritorno del Qatar Airways F1® Qatar Grand Prix, alla FIFA Arab Cup 2025™ e all’imminente Web Summit Qatar 2026, ogni evento mette in mostra le capacità del Qatar come nazione ospitante leader a livello mondiale. In qualità di compagnia aerea nazionale, Qatar Airways offre collegamenti senza interruzioni da oltre 170 destinazioni in tutto il mondo, garantendo a tifosi, delegati e comunità di vivere questi momenti con semplicità e comfort.

Tramite Qatar Airways Holidays, la divisione leisure della compagnia aerea, sono disponibili pacchetti che includono i biglietti per tutti i principali eventi. Oltre a un accesso senza pari a questi eventi, Qatar Airways Holidays garantisce anche che il Qatar venga vissuto come una destinazione di prim’ordine per famiglie e viaggiatori, offrendo un’ampia gamma di attività e vantaggi aggiuntivi per la prenotazione di un pacchetto Volo + Hotel, inclusi vantaggi esclusivi per i membri del Qatar Airways Privilege Club“.

Steven Reynolds, Senior Vice President, Qatar Airways Holidays & Discover Qatar, ha dichiarato: “Il Qatar si è affermato come destinazione affidabile per gli eventi più prestigiosi al mondo. Noi di Qatar Airways Holidays siamo orgogliosi di dare il nostro contributo nell’accogliere la comunità globale, dagli appassionati di calcio e di sport motoristici ai leader aziendali e agli innovatori. Questa stagione di eventi rappresenta non solo l’ambizione del Qatar, ma anche il nostro impegno a offrire l’eccellenza sia nei cieli che a terra. Allo stesso tempo, il Qatar continua a essere riconosciuto come una destinazione di prim’ordine per viaggiatori e famiglie, offrendo una vasta gamma di attività ed esperienze che completano perfettamente questi eventi di livello mondiale”.

“Dal 3 al 27 novembre, il Qatar ospiterà la e FIFA U-17 World Cup, ora ampliata a 48 squadre in un nuovo formato annuale che prevede 104 partite tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta. La seconda edizione della FIFA Arab Cup™ partirà il 1° dicembre, con la finale che si svolgerà il 18 dicembre, giorno della Festa Nazionale del Qatar.

Nel frattempo, il Qatar Airways F1 Qatar Grand Prix (November 28 – 30) porterà ancora una volta lo spettacolo motoristico a Losail, con pacchetti gara globali che combinano voli, hotel e biglietti per la gara (incluse opzioni di pacchetti hospitality) disponibili su qatarairways.com/f1.

Nel campo della tecnologia e dell’innovazione, il Web Summit Qatar 2026 (1-4 febbraio) è destinato a consolidare la crescente reputazione del Paese come hub per il mondo digitale, con Qatar Airways che supporterà la logistica e la connettività per delegati, relatori e partecipanti.

Gli appassionati potranno assistere a due tornei di tennis di alto profilo: il Qatar TotalEnergies Open (8-14 febbraio 2026) e il Qatar ExxonMobil Open (16-21 febbraio). Qatar Airways Holidays offre già pacchetti di viaggio completi, comprensivi di voli, alloggio e biglietti per le partite, accessibili visitando qatarairways.com/qatartennis.

Il Qatar Stopover Programme è fondamentale per posizionare il Qatar come destinazione leader a livello globale. A partire da 14 USD a persona a notte, i viaggiatori possono ora sperimentare la rinomata ospitalità del Paese soggiornando in una selezione di hotel premium a 4 stelle e 5 stelle di lusso, rendendo il loro viaggio ancora più memorabile. I pacchetti stopover a tema sono pensati per soddisfare interessi diversi e sono disponibili su qatarairways.com/stopover.

I soggiorni in Qatar sono ora più vantaggiosi con i pacchetti. Qatar Airways Holidays offre Avios e Qpoint bonus, oltre a quelli guadagnati sui voli. Il tutto consentendo ai membri di risparmiare ulteriormente prenotando pacchetti con Cash + Avios“, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)